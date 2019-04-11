Samet Aybaba'dan Beşiktaş sözleri: Teklif gelirse tabii ki...

Bursaspor ile yollarını ayıran teknik direktör Samet Aybaba, TRT SPOR’da yayınlanan Gündem Futbol programına konuk oldu.

15. sırada bulunan Bursaspor’dan ayrılış sürecini anlatan Aybaba “Futbol şansı yanımızda olmadı” dedi.

Ligin en iyi futbol oynayan ekiplerinden biri olduklarını ve takımı büyük ölçüde gençleştirdiklerini söyleyen Aybaba, futbolcularına gösterdikleri özveriden dolayı teşekkür etti.

Tecrübeli teknik adam “Bursaspor’da yeni bir planla başlayalım dedik. Son yıllarda futbol adına iyi şeyler yapılmıyordu Bursa’da. Katkıda bulunalım istedik. 14 tane altyapı futbolcuları aldık, Dünya Kupası’nda oynayan oyuncuları gönderdik yerlerine gençleri yerleştirdik. Bütçeyi 27 milyon euro’dan 13 milyon euro’ya düşürdük. 8.5 milyon euro’luk oyuncu sattık. Son maça 8 yeri oyuncuyla çıktık. Bir sürü şeyi doğru planladık ama futbol şansı bizim yanımızda olmadı. Çok iyi maçlar oynadık, 4 tanesini kazansaydık şu an bambaşka bir yerde olurdu. Bir projeydi, o anlamda çok üzüldüm. VAR’ı hep destekledik ama kurban olan birinci takım olduk. Kötü gidişatı kırabilmek için bir fedakarlık yapmak zorunda kaldım ve ayrılma kararı aldım” açıklamasını yaptı.

''Teklif gelirse tabii ki değerlendiririz"

Aybaba, adının Beşiktaş ile anılması üzerine de "Bu benim kendi adıma konuşabileceğim bir durum değil. Bunu Beşiktaş Yönetim Kurulu alır. Beşiktaş bizim takımımız. Teklif gelirse tabii ki değerlendiririz" dedi.

Kaynak: TRT SPOR