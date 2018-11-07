Samet Aybaba'dan ayrılık açıklaması
Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, son günlerde çıkan ''ayrılacak' iddialarını yalanlayarak, "Hiçbir yere gitmiyorum" açıklamasında bulundu.07 Kasım 2018 Çarşamba 22:49
Bursasporun son zamanlardaki durumundan yola çıkılarak ortaya atılan "Samet Aybaba Bursaspor'dan ayrılacak" iddiaları üzerine antrenman sonrası basın mensuplarına açıklamada bulunan Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, "Çıkan haberlere ben de şaşırıyorum. Hiçbir yere gitmiyorum. Görevimin başındayım" dedi.
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