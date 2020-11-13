Samed, Fettah, Selam, Şafi, Hay isimlerinin manası
Samed ne demek, ne anlama gelir? Fettah ne demek, ne anlama gelir? Selam ne demek, ne anlama gelir? Hay ne demek, ne anlama gelir? Allah’ın (C.C) 99 ismi şerifleri olan Esmaül Hüsna (En güzel isimler) Allah’ın dır. Biz kullar, Rabbimize dua ederken Esmaül Hüsna’da yer alan isimler ile dua etmeye gayret ederiz. Peki Allah’ın isimlerinin manası nedir? İşte Esmaül Hüsna’da yer alan Samed, Fettah, Selam, Şafi, Hay isimlerinin manası.
Cuma günü, Müslümanlar açısından oldukça önemli bir gündür. Zira cuma günü haftanın bayramı olarak kabul edilmekte. Cuma günü mübarek olduğundan insanlar, sevdiklerine cuma mesajları göndererek bu kutlu günü tebrik eder, dua ve niyazda bulunur. Peki cuma günü en fazla paylaşılan Allah’ın (C.C) Esmaül Hüsnasında yer alan isimlerin anlamı merak ediliyor.
Ey Allah’ım! Selam isminle bizleri selamete çıkar.
Ya Rabbi! Fettah ismiyle bizleri zorluklardan kolaylığa çıkar.
Yüce Rabbim! Samed isminle maddi ve manevi tüm sıkıntılarımızı gider.
Ya Şafi! Şafi isminin hürmetine ruhlarımıza, kalbimize, maddi hastalıklarımıza şifalar ver.