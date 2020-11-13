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İSLAM Samed, Fettah, Selam, Şafi, Hay isimlerinin manası
İSLAM

Samed, Fettah, Selam, Şafi, Hay isimlerinin manası

Samed ne demek, ne anlama gelir? Fettah ne demek, ne anlama gelir? Selam ne demek, ne anlama gelir? Hay ne demek, ne anlama gelir? Allah’ın (C.C) 99 ismi şerifleri olan Esmaül Hüsna (En güzel isimler) Allah’ın dır. Biz kullar, Rabbimize dua ederken Esmaül Hüsna’da yer alan isimler ile dua etmeye gayret ederiz. Peki Allah’ın isimlerinin manası nedir? İşte Esmaül Hüsna’da yer alan Samed, Fettah, Selam, Şafi, Hay isimlerinin manası.

Yeniakit Publisher
2020-11-13 11:20:00 - 2020-11-13 11:21:11
Samed, Fettah, Selam, Şafi, Hay isimlerinin manası

Cuma günü, Müslümanlar açısından oldukça önemli bir gündür. Zira cuma günü haftanın bayramı olarak kabul edilmekte. Cuma günü mübarek olduğundan insanlar, sevdiklerine cuma mesajları göndererek bu kutlu günü tebrik eder, dua ve niyazda bulunur. Peki cuma günü en fazla paylaşılan Allah’ın (C.C) Esmaül Hüsnasında yer alan isimlerin anlamı merak ediliyor.

Ey Allah’ım! Selam isminle bizleri selamete çıkar.

Ya Rabbi! Fettah ismiyle bizleri zorluklardan kolaylığa çıkar.

Yüce Rabbim! Samed isminle maddi ve manevi tüm sıkıntılarımızı gider.

Ya Şafi! Şafi isminin hürmetine ruhlarımıza, kalbimize, maddi hastalıklarımıza şifalar ver.

Ya Hayyu Ya Kayyum anlamı nedir? Ya Hayyu Ya Kayyum ne zaman okunur? Allah'ın (C.C.) 99 ismi Esmaül Hüsna
Ya Hayyu Ya Kayyum anlamı nedir? Ya Hayyu Ya Kayyum ne zaman okunur? Allah'ın (C.C.) 99 ismi Esmaül Hüsna

İSLAM

Ya Hayyu Ya Kayyum anlamı nedir? Ya Hayyu Ya Kayyum ne zaman okunur? Allah'ın (C.C.) 99 ismi Esmaül Hüsna

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