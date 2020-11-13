Samed ne demek, ne anlama gelir? Fettah ne demek, ne anlama gelir? Selam ne demek, ne anlama gelir? Hay ne demek, ne anlama gelir? Allah’ın (C.C) 99 ismi şerifleri olan Esmaül Hüsna (En güzel isimler) Allah’ın dır. Biz kullar, Rabbimize dua ederken Esmaül Hüsna’da yer alan isimler ile dua etmeye gayret ederiz. Peki Allah’ın isimlerinin manası nedir? İşte Esmaül Hüsna’da yer alan Samed, Fettah, Selam, Şafi, Hay isimlerinin manası.