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Kadın - Aile Sambal sos tarifi nasıl yapılır? Sambal oelek kahvaltılık acı turta tarifi
Kadın - Aile

Sambal sos tarifi nasıl yapılır? Sambal oelek kahvaltılık acı turta tarifi

Sambal & rdquo; Acı biber ile yapılan bir sos anlamına gelen Endonezyaca bir kelimedir. Sambal sos tarifi nasıl yapılır? Sambal sos nedir? İşte tüm detaylar

Yeniakit Publisher
2022-02-22 08:42:00 - 2022-02-22 09:00:00
Sambal sos tarifi nasıl yapılır? Sambal oelek kahvaltılık acı turta tarifi

Sambal sos nedir?

Endonezya yemeğinin mükemmel bir parçası olan büyük bir baharatlı sos veya çeşni grubunu ifade eder. Bölgeye bağlı olarak baharatlı, tatlı, tuzlu veya ekşi olabilir ve dokusu kabadan pürüzsüze kadar değişebilir. Bu orijinal Endonezya versiyonu dünya çapında bir üne sahiptir ve çok sayıda Asya gıda pazarında ve uluslararası mağazalarda bulunabilir. Sambal, çeşitli Asya yemeklerinde, genellikle baharatlı bir çeşni veya et, deniz ürünleri, sebzeler veya pirincin yanında servis edilen bir sos olarak kullanılır.

Sambal sosu tarifi

Sambal sosu için gerekli malzemeler

40 gr tohumlu kurutulmuş acı kırmızı biber
100 gr kıyılmış kırmızı dolmalık biber
70 gr kıyılmış soğan
45 g kıyılmış sarımsak
30 gr kıyılmış kurutulmuş karides (veya 1 tatlı kaşığı ançuez)
50 gr kıyılmış tohumlanmış taze acı kırmızı biber
10 gr zeytin yağı
45 gr sıvı demirhindi konsantresi (veya limon suyu)
65 gr esmer şeker
4-5 gr tuz

Sambal sos nasıl yapılır?

Kuru biberi 60-70 gr sıcak suda yumuşayana kadar yaklaşık 10 dakika bekletin. Pürüzsüz olana kadar karıştırıcıda karıştırın. Orta-yüksek ateşte bir tavada, dolmalık biber, soğan, sarımsak, kuru karides ve taze biberi zeytin yağında sebzeler gevşeyene kadar yaklaşık 3 dakika karıştırarak pişirin. Kurutulmuş kırmızı biber karışımı, demirhindi konsantresi, esmer şeker ve tuzu karıştırın; 2 ila 3 dakika daha pişirin.

Oelek ne demek?

uzakdoğu asya'ya özgü bir acı sos. tadı bizim biber salçasını andırmaktadır. acılı biber salçasının olmadığı yerde, çok hayra geçmektedir.

 

 

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