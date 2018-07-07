THY - İmaj
0553 313 94 23

Sambacıların 'Avrupa' fobisi hortladı! 16 yıldır...

Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda Belçika'ya 2-0 yenilerek turnuvaya veda eden Brezilya ekibi,son 16 yıldır sürekli Avrupa takımlarına eleniyor.

07 Temmuz 2018 Cumartesi 10:13
Sambacıların 'Avrupa' fobisi hortladı! 16 yıldır...

Belçika, 2018 Dünya Kupası'nda çeyrek finalde Brezilya'yı 2-1 mağlup etti ve Fransa'nın yarı finaldeki rakibi oldu. Son dünya şampiyonluğunu 2002 yılında yaşayan Brezilya ise oynadığı son 3 dünya kupası gibi, 2018 Dünya Kupası'ndan da erken ayrıldı! Sambacıların, Dünya Kupası'ndan elenme istatistiği ise dikkat çekti!

HEP AVRUPA TAKIMLARINA ELENDİLER

2006 Dünya Kupası'nda F Grubu'nda Hırvatistan, Avustralya ve Japonya'yı mağlup ederek son 16'ya kalan Sambacılar, son 16'da da 3-0'lık galibiyetle çeyrek finale yükselmişti. Brezilya, çeyrek finalde Fransa'ya 1-0 mağlup olmuş ve turnuvaya veda etmişti.

Güney Afrika'da düzenlenen 2010 Dünya Kupası'nda grup aşamasında Kuzey Kore ve Fildişi Sahilleri'ni mağlup edip Portekiz'le berabere kalan Brezilya, son 16 turunda Şili'yi 3-0'la geçerek çeyrek finale yükselmişti. Sambacılar, çeyrek finalde Hollanda'ya 2-1 mağlup olarak turnuvadan erken elenmişti.

 

Evinde düzenenlenen 2014 Dünya Kupası'nda Hırvatistan ve Kamerun'u mağlup edip, Meksika ile 0-0 berabere kalarak 7 puanla son 16'ya kalan Brezilya, Şili'yi penaltılarla eleyerek çeyrek finalde Kolombiya'nın rakibi olmuştu. Sambacılar, yarı finalde daha sonra şampiyon olacak Almanya karşısında 7-1'lik yenilgiyle turnvuaya veda etmiş ve ağır bir yenilgi almıştı.

Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nda İsviçre ile berabere kalan, Kosta Rika ve Sırbistan'ı yenen Brezilya, son 16 turunda Meksika'yı 2-0'la geçmişti. Sambacılar, 2006, 2010, 2014 Dünya Kupası'nda olduğu gibi 2018 Dünya Kupası'nda da bir Avrupa takımı olan Belçika'ya 2-1 yenildi ve turnuvaya veda etti.

Haber Tarihi: 07 Temmuz 2018 Cumartesi 10:13
  1. Brezilya
  2. Dünya Kupası
  3. Belçika

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kahramanın silah arkadaşları kabri başında Kur'an okuyacak
    1. Kahramanın silah arkadaşları kabri..
    2. MOSSAD Suriye'ye bu saat için..
    3. 'Cezalandırılıyorum çünkü 70 yıllık..
    4. AK Parti'den ODTÜ'deki pankartla..
    5. Ibrahimovic'ten Beckham'a ilginç teklif!
    6. Bakan açıkladı! Yeni bir TV kanalı..
    7. İHH, Suriyelilerin yaralarını sarmaya..
    8. Kurban Bayramı ne zaman? 2018 Kurban..
    9. Meteoroloji TV ne zaman yayına başlıyor?
    10. Flaş! Memurlara 3 ayrı zam!
    11. Diyet yaparken halsizlik nasıl geçer?
    12. İBB'den büyük yaz etkinliği! 124 bini..
    13. Erdoğan'la sınıra gitmişti... Hem..
    14. O ilçelerde yasak kalktı!
    15. İsmail Kahraman görevi devretti
    16. Tam 466 asker kaçtı! İçlerinde..
    17. Bahçede oturan anneanne ile torunu..
    18. Serdar Özkan, Süper Lig ekibine imzayı..
    19. AK Parti Grupbaşkanvekili ve Meclis..
    20. Taraftarı yıkan haber! Fenerbahçe'nin..
    Kendi ürettiği kurşun geçirmez yelek sonu oldu
    Kendi ürettiği kurşun geçirmez yelek sonu oldu
    Erdoğan'ın yemin merasimi için Murat Bardakçı'dan bomba teklif!
    Erdoğan'ın yemin merasimi için Murat Bardakçı'dan bomba teklif!
    Ankara liseleri taban puanları yüzdelik dilimleri 2018 MEB LGS sonuçları
    Ankara liseleri taban puanları yüzdelik dilimleri 2018 MEB LGS sonuçları
    Ekonomik savaş başladı! Güney Kore'den flaş İran kararı
    Ekonomik savaş başladı! Güney Kore'den flaş İran kararı
    Karamollaoğlu: 2001 krizinden daha sert bir kriz geliyor
    Karamollaoğlu: 2001 krizinden daha sert bir kriz geliyor

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Destici: Öküz öldü ortaklık bozuldu
    Destici: Öküz öldü ortaklık bozuldu
    Erdoğan, ABD'den 2 ismi yeni hükümet sistemi törenine davet etti!
    Erdoğan, ABD'den 2 ismi yeni hükümet sistemi törenine davet etti!