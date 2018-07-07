Sambacıların 'Avrupa' fobisi hortladı! 16 yıldır...

Belçika, 2018 Dünya Kupası'nda çeyrek finalde Brezilya'yı 2-1 mağlup etti ve Fransa'nın yarı finaldeki rakibi oldu. Son dünya şampiyonluğunu 2002 yılında yaşayan Brezilya ise oynadığı son 3 dünya kupası gibi, 2018 Dünya Kupası'ndan da erken ayrıldı! Sambacıların, Dünya Kupası'ndan elenme istatistiği ise dikkat çekti!

HEP AVRUPA TAKIMLARINA ELENDİLER

2006 Dünya Kupası'nda F Grubu'nda Hırvatistan, Avustralya ve Japonya'yı mağlup ederek son 16'ya kalan Sambacılar, son 16'da da 3-0'lık galibiyetle çeyrek finale yükselmişti. Brezilya, çeyrek finalde Fransa'ya 1-0 mağlup olmuş ve turnuvaya veda etmişti.

Güney Afrika'da düzenlenen 2010 Dünya Kupası'nda grup aşamasında Kuzey Kore ve Fildişi Sahilleri'ni mağlup edip Portekiz'le berabere kalan Brezilya, son 16 turunda Şili'yi 3-0'la geçerek çeyrek finale yükselmişti. Sambacılar, çeyrek finalde Hollanda'ya 2-1 mağlup olarak turnuvadan erken elenmişti.

Evinde düzenenlenen 2014 Dünya Kupası'nda Hırvatistan ve Kamerun'u mağlup edip, Meksika ile 0-0 berabere kalarak 7 puanla son 16'ya kalan Brezilya, Şili'yi penaltılarla eleyerek çeyrek finalde Kolombiya'nın rakibi olmuştu. Sambacılar, yarı finalde daha sonra şampiyon olacak Almanya karşısında 7-1'lik yenilgiyle turnvuaya veda etmiş ve ağır bir yenilgi almıştı.

Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nda İsviçre ile berabere kalan, Kosta Rika ve Sırbistan'ı yenen Brezilya, son 16 turunda Meksika'yı 2-0'la geçmişti. Sambacılar, 2006, 2010, 2014 Dünya Kupası'nda olduğu gibi 2018 Dünya Kupası'nda da bir Avrupa takımı olan Belçika'ya 2-1 yenildi ve turnuvaya veda etti.