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Teknoloji Samanyolu'nun şimdiye kadarki en hassas 3b haritası paylaşıldı
Teknoloji

Samanyolu'nun şimdiye kadarki en hassas 3b haritası paylaşıldı

Galaksimiz Samanyolu'nun şimdiye kadar oluşturulmuş en hassas 3B haritası oluşturuldu. Söz konusu harita, hem Samanyolu'nun merkezini hem de etrafında hareket etmekte olan yıldızları gösteriyor.

Yeniakit Publisher
2020-12-04 12:01:00 -
Samanyolu'nun şimdiye kadarki en hassas 3b haritası paylaşıldı

Avrupa Uzay Ajansı’na (ESA) bağlı olarak çalışmalarına devam etmekte olan Gaia gözlemevi tarafından toplanan veriler ışığında, galaksimizin ve uzayda hızla hareket etmekte olan yıldızların şimdiye kadarki en hassas 3B haritası ortaya çıkarıldı.

MIT Technology Review tarafından aktarılan bilgilere göre son veriler, Güneş sisteminden 326 ışık yılı uzaklıktaki yaklaşık 300.000 yıldızın son derece hassas ölçümleriyle birlikte 2 milyardan biraz daha az sayıda yıldızın yerini ve hareketini nokta atışı gösteriyor. 


Yeni Akit Gazetesi
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