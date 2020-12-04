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Teknoloji Samanyolu'nun derinliklerinde yeni keşif
Teknoloji

Samanyolu'nun derinliklerinde yeni keşif

Gök bilimciler, Samanyolu'nun derinliklerinde gizlenmiş 'fosil galaksi' keşfetti. Liverpool John Moores Üniversitesi Astrofizik Araştırma Enstitüsünden Dr Ricardo Schiavon, ''Kozmik evimiz olduğundan Samanyolu halihazırda bizim için özel ancak bu antik galaksinin içine gömülmesi onu daha da özel kılıyor.' dedi.

Yeniakit Publisher
2020-12-04 23:59:00 -
Samanyolu'nun derinliklerinde yeni keşif

Daily Mail'in haberine göre, keşfedilen "fosil galaksinin", yaklaşık 10 milyar yıl önce Samanyolu ile çarpıştığı düşünülen Heracles'in kalıntıları olduğu sanılıyor.

Samanyolu'nun yıldız kümeleri, gaz ve tozdan oluşan yuvarlak halesinin aşağı yukarı üçte birini oluşturan kalıntıların, Apache Nokta Gözlem Galaksi Gelişimi Deneyi (Apogee) projesinden elde edilen verinin incelenmesi sonucu bulunduğu belirtildi.

Liverpool John Moores Üniversitesi Astrofizik Araştırma Enstitüsünden Dr Ricardo Schiavon, keşifle ilgili "Kozmolojik açıdan gerçekten küçük, sadece 100 milyon yıldız. Ama tüm Samanyolu halesinin kütlesinin neredeyse yarısını oluşturuyor." değerlendirmesini yaptı.

Schiavon, bunun gibi bir fosil galaksi bulmak için on binlerce yıldızın devinimlerini ve detaylı kimyasal yapısını incelemek zorunda olduklarını belirterek, "Bu özellikle Samanyolu'nun merkezindeki yıldızlar açısından zor çünkü yıldızlararası toz bulutları nedeniyle gizlenmiş durumdalar. Apogee, bu bulutun içinden geçerek Samanyolu'nun kalbini daha önce olmadığı kadar yakından görmemizi sağlıyor." diye konuştu.

Ricardo Schiavon, "Kozmik evimiz olduğundan Samanyolu halihazırda bizim için özel ancak bu antik galaksinin içine gömülmesi onu daha da özel kılıyor." ifadesini kullandı.

Çalışmanın ayrıntıları "The Monthly Notices Of The Royal Astronomical Society" dergisinde yayımlandı.

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