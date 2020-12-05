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Teknoloji Samanyolu Galaksisi'nin en hassas haritası oluşturuldu
Teknoloji

Samanyolu Galaksisi'nin en hassas haritası oluşturuldu

Samanyolu galaksisinin hem merkezini hem de etrafında hareket eden yıldızları gösteren en hassas 3B haritası oluşturuldu.

Yeniakit Publisher
2020-12-05 02:51:00 -
Samanyolu Galaksisi'nin en hassas haritası oluşturuldu

Avrupa Uzay Ajansı'na bağlı olarak çalışmalarını sürdüren Gaia gözlemevinin topladığı veriler bir araya getirilerek Samanyolu Galaksisi'nin merkezini ve etrafında hareket eden yıldızları gösteren en hassas 3B haritası oluşturuldu.

Oluşturulan 3B harita, Güneş sisteminin Samanyolu Galaksisi'nde hareketi ile ilgili yeni bilgiler de sağladı.

MIT Technology Review tarafından yapılan açıklamada, yeni haritanın bugüne kadar oluşturulmuş en hassas 3B harita olduğu, Güneş sisteminden 326 ışık yılı uzaklıktaki yaklaşık 2 milyar yıldızın yerini ve hareketini nokta atış olarak gösterdiği belirtildi.

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