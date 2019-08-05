0553 313 94 23

Samanyolu Galaksisi'nin 3 boyutlu haritası çıkarıldı

Bilim insanları, Güneş Sistemi'nin de içinde bulunduğu Samanyolu Galaksisi'nin 3 boyutlu haritasını çıkardı.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 09:16
Samanyolu Galaksisi'nin 3 boyutlu haritası çıkarıldı

Polonya Varşova Üniversitesi ve ABD Ohio State Üniversitesi ile İngiltere'nin Warwick Üniversitesinden bilim insanları, önceki çizimlerden daha büyük ve detaylı ölçekteki 3 boyutlu Samanyolu haritasını oluşturmayı başardı.

Samanyolu Galaksisi'nin daha detaylı haritalandırılması amaçlanan çalışmada, bunun için "Sefeid değişken yıldızları"nın Güneş Sistemi'ndeki gök cisimlerine uzaklığı incelendi.

Çalışmanın başyazarlarından Dorota Skowron, önceki çalışmaların aksine bu araştırmada Sefeid yıldızlarıyla Güneş'in arasındaki uzaklığı doğrudan hesaplayan bir yöntem kullandıklarını belirtti.

Bu kapsamda yaklaşık 2 bin 400 Sefeid Yıldızı'nı 6 yıl incelediklerini vurgulayan Skowron, buldukları sonuçlar ışığında 3 boyutlu Samanyolu haritasını çıkarmayı başardıklarını kaydetti.

Skowron, 3 boyutlu Samanyolu haritasının galaksinin geçmişi ve yapısı ile yıldızların oluşumları sonrası hareket ve yayılmalarını daha iyi öğrenmek için oldukça önem arz ettiğini bildirdi.

Çalışma, "Science" dergisinde yayımlandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 09:16
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hindistan hükümeti, Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırmak için parlamentoya teklif götürdü.
    1. Hindistan hükümeti, Cammu Keşmir'in..
    2. GÜNCELLEME - Mısır'da 4 araç yandı:..
    3. Keşmir'de neler oluyor? Hindistan'dan..
    4. Samanyolu Galaksisi'nin 3 boyutlu..
    5. Yangında can pazarı
    6. Rusya’da protestolar devam ediyor,..
    7. İstanbul'da operasyon! Gözaltılar var
    8. Temmuz’da faizsiz sistemle alınan..
    9. Dünya çekirdeği 2,5 milyar yıldır..
    10. 29. Hayrabolu Ayçiçeği Festivali..
    11. Birinci nakil dönemi sonunda..
    12. Rize’deki selde kaybolan Hüseyin..
    13. Ağır metallerden oluşan bir öte..
    14. LGS nakil sonuçları açıklandı!
    15. (Özel) Karaköy’de camide uzanma..
    16. (Özel) Karaköy’de camide uyuyan..
    17. Doğal navigasyonlu "insansız..
    18. İnternette indirme hızı yüzde 28,5 arttı
    19. Hayvan pazarında durgunluk yaşanıyor
    20. Yakup Gör kimdir? Yakup Gör milli..
    21. Liselere yerleştirmede birinci nakil..
    22. Turgutlulu çocuklar “Masal Bostanı”..
    23. Husilerden Suudi Arabistan'ın..
    24. 10 bin atık plastik şişe kapağından..
    25. Facebook Suudi hükümetiyle bağlantısı..
    26. Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
    27. (Özel) Cumhurbaşkanı’ndan Bursa’nın..
    28. Milli Eğitim Bakanlığınca, Liselere..
    29. Başkan 'Erdoğan’dan çifte açılış!..
    30. Körfez’de tonlarca atık madde geri..
    Bu nasıl olabiliyor? Vatan hainlerine ödül gibi cezalar!
    Bu nasıl olabiliyor? Vatan hainlerine ödül gibi cezalar!
    Ahmet Davutoğlu'na yakın isimden Konya açıklaması!
    Ahmet Davutoğlu'na yakın isimden Konya açıklaması!
    İYİ Parti’yi sarsan karar! Durmuş Yılmaz aday olmadı
    İYİ Parti’yi sarsan karar! Durmuş Yılmaz aday olmadı
    'Şartlı ateşkes'i kabul etmiyoruz diyerek duyurdular: Bölgeden asla çekilmeyeceğiz
    'Şartlı ateşkes'i kabul etmiyoruz diyerek duyurdular: Bölgeden asla çekilmeyeceğiz
    ABD'den Keşan'a geldi, plakası yüzünden 5 bin TL ceza yedi!
    ABD'den Keşan'a geldi, plakası yüzünden 5 bin TL ceza yedi!

    Günün Karikatürü

    04 Ağustos 2019
    Milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar! Bunu yapanın gözünün yaşına bakılmayacak
    Milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar! Bunu yapanın gözünün yaşına bakılmayacak
    Belediye AK Parti'ye geçince iş makinelerini geri istediler!
    Belediye AK Parti'ye geçince iş makinelerini geri istediler!