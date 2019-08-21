Samandağ’da yol çalışmaları Hatay’ın Samandağ ilçesinde yol bakım ve onarım çalışmalarının yanı sıra yol açma, temizlik ve stabilize yol çalışmaları devam ediyor.

Hatay’ın Samandağ ilçesinde yol bakım ve onarım çalışmalarının yanı sıra yol açma, temizlik ve stabilize yol çalışmaları devam ediyor.

Samandağ Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından son olarak Sutaşı Mahallesinin girişinde Yeşil Tepe Caddesi üzerinde deforme olmuş parke sökülerek parke onarım çalışmalarına başlandı.

İlçenin çoğu mahallesinde eş zamanlı çalışmalar gerçekleştiren ekipler, bugün itibariyle Sutaşı Mahallesi, Tekebaşı Mahallesi, Eriklikuyu Mahallesi, Deniz Mahallesi ve Çiğdede Mahallesi’nde yol temizlik, tesviye, bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.

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