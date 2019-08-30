Samandağ’da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

Hatay’ın Samandağ ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97’ncı yıl dönümü törenle kutlandı.

Atatürk Anıtı’na çelenk sunma töreniyle başlayan ve saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı’nın okunması ile devam etti. Hükümet Konağı önünde çelenk sunma töreni yapıldı. Çelenk sunma törenine Kaymakam Murat Kütük, Belediye Başkanı Refik Eryılmaz, Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Fatih Bildik, Emniyet Müdürü Duran Datlı, Milli Eğitim Müdürü Hilmi Kapo, oda başkanları, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda Samandağ Kaymakamlığı ve Samandağ Belediye Başkanlığı tarafından Atatürk Büstüne çelenk sunuldu. Ardından, Jandarma Üstçavuş Rakip Aslan günün anlam ve önemini belirten konuşmayı gerçekleştirdi. Daha sonra öğrenciler tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı ile ilgili şiirler okundu.

Daha sonra Kaymakam Murat Kütük ve Samandağ Belediye Başkan Refik Eryılmaz ve Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Fatih Bildik törene katılanların bayramlarını kutladılar.