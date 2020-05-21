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Saman yüklü tır sürücülerin hayatını hiçe saydı

Eskişehir’de seyir halinde olan tırın dorsesinde bulunan samanların dışarı taşması sürücüleri tedirgin ederek kaza riski oluşturdu.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 15:52:22 -
Saman yüklü tır sürücülerin hayatını hiçe saydı

Eskişehir’de seyir halinde olan tırın dorsesinde bulunan samanların dışarı taşması sürücüleri tedirgin ederek kaza riski oluşturdu.


Eskişehir-Ankara Karayolu üzerinde seyreden ve fazla yüklü olan tır, sürücülere zor anlar yaşattı. Dorsenin branda ile kapalı olmasına rağmen kenarlarından samanların taşması, düşme riski oluşturdu. Samanlar, aynı istikamette seyir halinde olan sürücülerin ise tırın yanından geçerken tedirgin olmasına neden oldu. Tırda bulunan samanların düşmesi olası bir kaza riski taşırken, vatandaşlar kontrollerin daha sık yapılması konusunda yetkililerden yardım istedi.

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