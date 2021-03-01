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Dünya Şam ve çevresine hava saldırısı düzenlendi
Dünya

Şam ve çevresine hava saldırısı düzenlendi

İsrail Hava Kuvvetlerine bağlı savaş uçakları Suriye'nin başkenti Şam ve civarında İran'a ait milis ve hedefleri vurdu.

Yeniakit Publisher
2021-03-01 00:27:00 - 2021-03-01 00:30:17

İsrail savaş uçakları, Suriye'de İranlı milisleri hedef aldı. İsrailli yetkililer, hava saldırılarının, İran'ın geçtiğimiz günlerde Umman Körfezi'nde İsrail kargo gemisine yönelik saldırısına cevap olduğunu belirtiyor.

Esed rejiminin haber ajansı SANA, askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, İsrail'in yerel saatle 22.16'da, işgal altındaki Golan Tepeleri yönünden, Şam kent merkezinin çevresindeki rejime ait bazı noktalara hava saldırısı düzenlediğini ileri sürdü.

Can veya mal kaybına ilişkin bilgi verilmeyen haberde, "Hava savunma sistemlerimiz düşman füzelerini karşıladı ve çoğunu düşürdü." ifadesine yer verildi.

İsrail'den konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

Başkent Şam'da rejim ordusunun yanı sıra İran Devrim Muhafızları'nın emrindeki yabancı terörist gruplara ait askeri noktalar bulunuyor.

Esed rejimi, İsrail'in 15 Şubat'ta Şam'a, 4 Şubat'ta ülkenin güneyindeki Kuneytra iline, 13 Ocak'ta Suriye'nin doğusundaki Deyrizor'a, 7 Ocak'ta başkent Şam'ın güneyine, 30 Aralık 2020'de de Şam'ın batı kırsalındaki Nebi Habil bölgesine hava saldırıları gerçekleştirdiğini öne sürmüştü.

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