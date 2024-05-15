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Medya Sam Amca’sının narkozcusu Hürriyet! O haber büyük tepki çekti
Medya

Sam Amca’sının narkozcusu Hürriyet! O haber büyük tepki çekti

Yeniakit Publisher
2024-05-15 15:30:00 -
Sam Amca’sının narkozcusu Hürriyet! O haber büyük tepki çekti

Tamer Korkmaz, 7 Mayıs’ta “Ateşkes Çok Yakın” diye manşet atan Hürriyet gazetesinin, 11 Mayıs’ta “Ateşkes görüşmeleri çıkmaza girdi” başlıklı haberi Dış Haberler sayfasında, bir buçuk sütunla geçiştirmesini eleştirdi. Hürriyet için “Sam Amca’sının narkozcusu” ifadesini kullanan Korkmaz, Yeni Şafak’taki yazısında şunları kaydetti:

Tamer Korkmaz, 7 Mayıs’ta “Ateşkes Çok Yakın” diye manşet atan Hürriyet gazetesinin, 11 Mayıs’ta “Ateşkes görüşmeleri çıkmaza girdi” başlıklı haberi Dış Haberler sayfasında, bir buçuk sütunla geçiştirmesini eleştirdi. Hürriyet için “Sam Amca’sının narkozcusu” ifadesini kullanan Korkmaz, Yeni Şafak’taki yazısında şunları kaydetti: 

“Sam Amca’sının narkozcusu Hürriyet…

7 Mayıs’ta “Ateşkes Çok Yakın” diye manşet atmıştı.

Aynen…
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Joe Biden’ın, Ramazan’dan önce “Altı haftalık ateşkes çok yakın” demesi gibi!

***

11 Mayıs’ta ise Hürriyet’in Dış Haberler sayfasında, “bir buçuk sütunluk” bir haber vardı:

“-Ateşkes görüşmeleri çıkmaza girdi”

***

Ne oluyor: Her defasında aynı “İllüzyon” yaşanıyor.

Bu sütunda “ateşkes umudunun” sadece bir oyalamadan ibaret olduğunu yazıyoruz!

***

Hamas Siyasi Büro üyesi İzzet er-Rişk, ne dedi:

“İsrail, müzakereleri Refah kentini ve Refah sınır kapısını işgal etmek için bir kılıf olarak kullanıyor!”

Ezcümle…

Siyonist İsrail devleti, ateşkes lakırdısı ile masada oyalayıp Refah’ı işgalin peşinde!”

 

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