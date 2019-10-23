Salzburg Napoli Şampiyonlar Ligi maçı saat kaçta hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda Salzburg sahasında Napoli'yi ağırlayacak. Liverpool yenilgisi ve Genk galibiyetinin ardından 3 puan ile üçüncü sırada bulunana Salzburg, Napoli karşısında da bir galibiyetin peşinde olacak. Peki, Salzburg Napoli Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman? Salzburg Napoli maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte detaylar...23 Ekim 2019 Çarşamba 18:16
Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda Salzburg sahasında Napoli'yi ağırlayacak. Liverpool yenilgisi ve Genk galibiyetinin ardından 3 puan ile üçüncü sırada bulunana Salzburg, Napoli karşısında da bir galibiyetin peşinde olacak. Peki, Salzburg Napoli Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman? Salzburg Napoli maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte detaylar...
Salzburg Napoli maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Salzburg Napoli Şampiyonlar Ligi maçı bugün saat 22.00'de başlayacak. Mücadele Bein Connect uygulamasından naklen yayınlanacak.
Şampiyonlar Ligi'nde günün maçları
E Grubu
22.00 Salzburg-Napoli
22.00 Genk-Liverpool
F Grubu
22.00 Inter-Dortmund
22.00 Slavia Prag-Barcelona
G Grubu
19.55 Leipzig-Zenit
22.00 Benfica-Lyon
H Grubu
19.55 Ajax-Chelsea
22.00 Lille-Valencia
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