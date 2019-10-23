Salzburg Napoli Şampiyonlar Ligi maçı saat kaçta hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda Salzburg sahasında Napoli'yi ağırlayacak. Liverpool yenilgisi ve Genk galibiyetinin ardından 3 puan ile üçüncü sırada bulunana Salzburg, Napoli karşısında da bir galibiyetin peşinde olacak. Peki, Salzburg Napoli Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman? Salzburg Napoli maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte detaylar...

Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda Salzburg sahasında Napoli'yi ağırlayacak. Liverpool yenilgisi ve Genk galibiyetinin ardından 3 puan ile üçüncü sırada bulunana Salzburg, Napoli karşısında da bir galibiyetin peşinde olacak. Peki, Salzburg Napoli Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman? Salzburg Napoli maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte detaylar... Salzburg Napoli maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Salzburg Napoli Şampiyonlar Ligi maçı bugün saat 22.00'de başlayacak. Mücadele Bein Connect uygulamasından naklen yayınlanacak. Şampiyonlar Ligi'nde günün maçları E Grubu 22.00 Salzburg-Napoli 22.00 Genk-Liverpool F Grubu 22.00 Inter-Dortmund 22.00 Slavia Prag-Barcelona G Grubu 19.55 Leipzig-Zenit 22.00 Benfica-Lyon H Grubu 19.55 Ajax-Chelsea 22.00 Lille-Valencia

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