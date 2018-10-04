Salzburg - Celtic maçı ne zaman saat kaçta?

UEFA Avrupa Ligi maçlarında heyecan sürüyor. UEFA Avrupa Ligi Grup B maçında Salzburg – Celtic karşı karşıya gelecek. Grupta 3 puanla Salzburg lider olurken, Salzburg’u 3 puanla rakibi Celtic takip ediyor. UEFA Avrupa Ligi B grubu Salzburg - Celtic maçı bugün saati 19:55’de oynanacak.

Salzburg ve Celtic, 04 Ekim 2018 Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi Grup B maçında karşılaşacak. Karşılaşmanın başlama saati 19:55. Salzburg 3 puanla 1. sırada, Celtic 3 puanla 2. sırada bulunuyor. Salzburg ve Celtic’in maç istatistiklerine bakacak olursak, Salzburg, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Celtic, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetle yeşil sahalardan ayrıldı. Salzburg son haftadaki Dinamo Zagreb müsabasında 4-2 kazandı. Celtic ise Astra Ploiesti karşılaşmasında 2-1 kazandı.