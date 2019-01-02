Yeniakit // THY / S&M Milleriniz %33 Daha Değerli Kampanyası
0553 313 94 23

Salvio, 2022'ye kadar Benfica'da

- Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi son 32 turundaki rakibi Benfica'da Arjantinli futbolcu Salvio'nun sözleşmesi 2022'ye kadar uzatıldı

02 Ocak 2019 Çarşamba 09:56
Salvio, 2022'ye kadar Benfica'da


İSTANBUL (AA) - UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Galatasaray ile karşılaşacak Benfica'da Arjantinli futbolcu Eduardo Salvio'nun sözleşmesi uzatıldı.

Benfica Kulübü, 28 yaşındaki kanat oyuncusu Salvio'nun sözleşmesinin 2022'ye kadar uzatıldığını duyurdu.

Salvio, ülkesinin Lanus ve İspanya'nın Atletico Madrid takımlarında oynadıktan sonra 2012'de bonservisiyle Benfica'ya transfer oldu. Bu sezon sakatlığı nedeniyle birçok maçı kaçıran Salvio, çıktığı 16 karşılaşmada 4 gol attı ve 5 asist yaptı.



Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 02 Ocak 2019 Çarşamba 09:56
  1. Benfica
  2. Eduardo Salvio
  3. Futbol

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Siemens’ten kumaş türüne özel kurutma
    1. Siemens’ten kumaş türüne özel kurutma
    2. Avrupa resmen açıkladı! O para artık..
    3. Kargo şirketine uyuşturucu operasyonu!
    4. Piyasa güne artı rezervle başladı
    5. Gram altın219 lira seviyelerinde
    6. Binali Yıldırım'dan anlamlı ziyaret.....
    7. BDDK, Güven Varlık Yönetim AŞ'nin..
    8. Borsa, yeni yıla düşüşle başladı
    9. MEB, CHP’ye boyun eğdi
    10. Görenler şaşkına döndü! Poşete para..
    11. Salvio, 2022'ye kadar Benfica'da
    12. Bir şey yutar da nefes alamazsa...
    13. Bakan müjdeyi verdi! 5,6 milyar TL...
    14. Dünyanın en büyüklerinden olacak!..
    15. Gözleri ilk günden konuşuyor
    16. Vereme karşı bebeklerinizi aşılatın
    17. Trabzonspor, Antalya'da topbaşı yapacak
    18. Sivas'ta 101 köy ile bağlantı kesildi
    19. Deve tabanı bakımı nasıl olmalı?
    20. İstanbul'da bugün trafik yoğun mu?..
    Gençlik fotoğrafları şaşkına çevirdi! Görenler inanamadı
    Gençlik fotoğrafları şaşkına çevirdi! Görenler inanamadı
    Mısır, Suudi Arabistan, Ürdün... Resmen başladılar! "Ortak deniz savaşının..."
    Mısır, Suudi Arabistan, Ürdün... Resmen başladılar! "Ortak deniz savaşının..."
    Cumhur İttifakı'na destek vereceğini açıklayan BBP'den flaş karar
    Cumhur İttifakı'na destek vereceğini açıklayan BBP'den flaş karar
    Hazırlıklar bitti! Şimdi PKK düşünsün
    Hazırlıklar bitti! Şimdi PKK düşünsün
    AK Parti Malatya ilçe belediye başkan adayları 2019
    AK Parti Malatya ilçe belediye başkan adayları 2019

    Günün Karikatürü

    2 Ocak 2019
    Çin'den dev askeri hamle! New York’un beş katı büyüklüğünde
    Çin'den dev askeri hamle! New York’un beş katı büyüklüğünde
    Korkutan istila! Bodrum ve Marmaris'ten sonra İzmir'de de görüldü
    Korkutan istila! Bodrum ve Marmaris'ten sonra İzmir'de de görüldü