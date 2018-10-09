Salona kilitleyip mobilyanızın kölesi olmayın

Yanlış bir mobilya seçimi hem misafirlerinizi hem sizi mutsuz edecektir. Misafiriniz beğendiği, hayran olduğu bir mobilyada otururken daha huzurlu, daha tatlı dilli olduğunu her evsahibi gözlemlemiş olsa gerektir. Bedenen ve ruhen dinlenmeye ihtiyacı olan insanın aradığı rahatlık ve huzur, kullanışlı ve iyi döşenmiş mobilya ile elde edilebilir.

Kaldı ki kötü bir mobilya, sebep olduğu sırt, adale, bel ve ayak ağrıları gibi zararları yanında psikolojik olarak da kişiyi rahatsız ve huzursuz eder.

Kötü bir mobilya vaktinden önce bozulur, eskir ve kısa bir zaman sonra da onarılması ve yenilenmesi zorunlu hale gelir.



Mobilya almadan önce; aile bütçesi ön planda tutularak, ihtiyaç durumu, yerleştirileceği yerin konumu ve ölçüleri dikkate alınmalıdır. Varsa eski eşyaları da dikkate almak ve düşünmek gerekir. Ayrıca kullanışlılık, sağlamlık ve uzun ömürlülük gibi hususlar da önemle göz önünde tutulmalıdır.



İhtiyacımız olan bir mobilya her bakımdan rahat, kullanışlı, uzun ömürlü olmalı ve dolayısıyla değerini karşılamalıdır. Bu sebeplerden dolayı satın alacağınız herhangi bir koltuk, kanepe, sandalye hakkında yeterli bilginiz olmalıdır. Bu bilgi çok sayıda mağaza gezilerek elde edilebilir. Görünüşü güzel olsa bile rahat olmayabilir veya fiyatı uygun olmayabilir.



Diğer taraftan dayanıklı, rahat ve uygun fiyatta olan mobilyanın da görünüşü güzel olmayabilir. Yani mobilyanın sadece dış görünüşüne bakmak yeterli değildir. Kullanılma biçimi kontrol edilmelidir.

Fiyat, rahatlık, birden fazla maksat için kullanılabilme, kapladığı alan, dayanma süresi, bakım masrafları göz önünde tutulmalıdır. Yasal bir zorunluluk olmasına rağmen, mobilyaların özelliklerini de kapsayan kullanma kılavuzları çoğu zaman tüketiciye verilmemektedir. Hele kanserojen unsurlar taşıyıp taşımadığını gösteren E1 belgesine çok az üretici sahiptir. Bu bu seseble önce o ürüne ait kullanma kılavuzu ve E1 belgesi istenmelidir..

Mobilyaların yapımında kullanılan ağacın cinsi, birleştirme yerlerinin sağlam olması, cilasının düzgün olması da mobilya hakkında karar vermede önemli faktörler..

Mobilyadaki döşemelik malzemenin kolay yanmayan, terletmeyen ve kolay temizlenen özellikte olması da tercih sebebi olmalı.

Alınan mobilyanın eve veya büroya teslim masraflarının fiyata dahil olup olmadığı satın almadan önce öğrenilmeli..

Ürünle birlikte mutlaka garanti belgesi de alınmalı.

İhtiyacın sipariş üzerine karşılanması durumunda satıcı ile mutlaka bir sözleşme imzalanmalı.

SON BİR NOT: Mobilyayı alıp, adeta hava atmak nisbet yapmak için kapısı misafirden misafire açılan bir salona kilitleyip onun bekçiliğine soyunmayın. Sizinle mezara gidecek değil. Hava atmak, nisbette bulunmak da edebe uygun değil. Ailecek her gün, ama özenle temiz pak kullanarak tadını çıkarın..