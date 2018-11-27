Salon Hokeyi Milli Takımı'nda hedef Avrupa şampiyonluğu





AMASYA (AA) - Türkiye 21 Yaş Altı Salon Hokeyi Erkek Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Amasya'da yaptığı kampı tamamladı.

Avrupa Hokey Federasyonu tarafından 11-13 Ocak 2019'da Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenecek organizasyonun hazırlıkları için Amasya'ya gelen milli takımın kampı sona erdi.

Başantrenör Rajab Nourani tarafından milli takımın 24 kişilik aday kadrosundaki 4 kişi çıkarıldı. Kesin kadro ise Antalya'da 11-18 Aralık tarihlerinde yapılacak ikinci kamp döneminin ardından belli olacak.

İlk maçını 11 Ocak 2019'da Rusya'ya karşı oynayacak milli takımın rakipleri arasında Polonya, İtalya, İsviçre, Belarus, Hırvatistan ve Avusturya bulunuyor.



Nourani, gazetecilere yaptığı açıklamada, 21 Yaş Altı Milli Takımı'nın çok başarılı olduğunu, Avrupa'dan şampiyonlukla dönmeyi hedeflediklerini söyledi.

Türk Milli Takımı'nın 2 yıl önce de Avrupa şampiyonu olduğunu hatırlatan Nourani, kaliteli bir kadroları olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Şimdi bunları düzeltmeye çalışıyoruz. Kalite tarafından baktığımızda çok iyiler, antrenman yaptıkça daha iyi olacaklar. Umuyorum çok iyi yerlere gelecekler. İnşallah Avrupa şampiyonu olacaklar. Bu takımı dünya kupasında göreceğiz çünkü bu çocuklarda çok potansiyel var. Umarım Türk Milli Takımı, Avrupa'da en iyi yerlerde olur."



