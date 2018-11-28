Salmonella öldürüyor, Listeria süründürüyor



"Salmonella" ve "Listeria" iki bakteri... Sağlıksız ortamlarda kesilen ve muhafaza edilen etlere kolayca bulaşıyor ve hızla çoğalıyor. Sonuç ise pek çok ciddi hastalık ve hatta ölüm!



Yakın zamanda biliyorsunuz sağlığa uygun olmayan 12 ton "salmonella" ve "listeria" taşıyan etin piyasada olduğu iddiaları ortalığı karıştırmıştı..

Peki söz konusu bu iki bakteri insan sağlığını nasıl tehdit ediyor?

Türkiye'de, son günlerde bazı et ürünlerinde görüldüğü ileri sürülen, hastalık yapabilen bakteriler sınıfına giren ''Salmonella'', şiddetli ishale ve buna bağlı olarak su elektrolit kaybına; "Listeria" ise şiddetli kramp ve bulantıya yol açıyor.

NASIL BULAŞIYOR?

Et ürünlerinde görülebilen bu iki bakterinin, diğer çoğu bakteriler gibi canlı hayvandan başlayan ve tüketime kadar geçen süreç içinde herhangi bir noktadan bulaşabildiği biliniyor.

Özellikle kesimden sonra etlerin 4 derece üzerinde ve uygun olmayan ortamlarda bekletilmesi sonucunda bu bakteriler ete bulaşarak hızla çoğalıyor.

''Listeria'' bakterisi, hem ısıl direncinin yüksek olması hem de düşük sıcaklık derecelerinde de gelişebildiği için çok önemli.. Et ürünlerini satan ve üzerinde çalışanlara, kullanılan aletlerden, ürünlerin hazırlanması sırasında kullanılan katkı maddelerinden ve üretim ortamından da bakteriler bulaşabiliyor

İSHAL, KUSMA VE BULANTI

Bu iki bakteri hastalık yapabilen bakteri türlerinden. Her iki bakteri öncelikle mide bağırsak sistemine geçerek hastalıklara (gastroenterit) sebep oluyor. Salmonella, şiddetli ishale ve buna bağlı olarak elektrolit kaybına; Listeria ise şiddetli kramp ve bulantıya yol açıyor.

ÖLÜMLE SONUÇLANABİLİYOR

Bu bakteriler kana geçerek başka organlara da taşınabiliyor ve oralarda da hastalık oluşturabiliyor. Bu durumda etkiledikleri organlara bağlı olarak, oluşturdukları hastalıklar daha ağır geçiyor. Özellikle Listeria ölümlere yol açabiliyor. Bu ölüm oranları yaşlı, çocuk ve hamile bayanlarda daha fazla olabiliyor. Kalbe ve beyine zarar verebiliyorlar. Ayrıca hamilelerde düşüklere yol açıyorlar.

Maalesef Türkiye’de bu tür bozuk et ve süt ürünlerine zamanında müdahale edilemediği gibi etlerin de sıkı bir kontrolü yapılmıyor. Türkiye ayrıca ambalaj konusunda da yeteri kadar ilerleme kaydedemedi. Normalde bu tür ürünler soğutmalı arabalarda, bazen ambalajlanarak ve kimi ürünler asla yan yana getirilmeyerek taşınır.

Gıda Türkiye'de önemsenmediği için etler üstü açık arabalarda istif edilip taşınıyor. Tabii bu durumda bakterilerin ve virüslerin diğer etlere bulaşması gayet normal.