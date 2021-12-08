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Kadın - Aile Sallama çayın inanılmaz özellikleri
Kadın - Aile

Sallama çayın inanılmaz özellikleri

Sallama diye küçümsediğimiz poşet çayının faydalarına şaşıracaksınız.

Yeniakit Publisher
2021-12-08 22:59:00 -
Sallama çayın inanılmaz özellikleri

Birçok kişinin tercih etmediği poşet çaylar aslında hayat kurtaran etkilere sahip. Poşet çay demliyorsanız çayı içtikten sonra poşetleri çöpe atmayın, değerlendirin.

Parlak ve temiz aynalar

Parlak ve temiz aynalar herkesin olmasını istediği şeydir. Sallama çay bu konuda da bize çok yardımcı oluyor. Sallama çayınızı demleyin ve soğumasını bekleyin. Kuru bir bezi çayla ıslatın ve aynanızı temizleyin. Farkı görünce şaşıracaksınız.

El yanıkları

Sallama çayı sadece güneş yanıklarında değil diğer yanıklarda da kullanabilirsiniz. Elinizde ve ya kolunuzdaki küçük yanıkların acısını almada ideal çözümdür.

Ayak kokusu

Kullanılmamış sallama çayı bir süre ayakkabınızın içinde bekletin. Sallama çay bütün kokuları emerek yok edecektir.

Gözaltı şişlikleri

Sallama çayı içtikten sonra bir kabın içerisine koyup buzdolabında birkaç gün bekletin ve gözaltlarınızın çevresinde bekleterek uygulayın. Değişimi fark edeceksiniz.

Bulaşıklar

Zor bulaşıkları daha rahat temizlemek için bulaşığın üzerine sallama çay bırakın. Daha kolay temizlendiğini fark edeceksiniz.

El kokusu

Soğan doğradığımızda, balık temizlediğimizde ve ya acı bibere dokunduğumuzda ellerimizin kokması hepimiz muzdarip olduğu bir durum. Ayakkabılardan da bildiğiniz gibi sallama çay kokuları emiyor. Ellerinizde de aynı durum geçerlidir. Tek yapmanız gereken elleriniz sallama çayla yıkamak.

Poşet çayın günlük hayatı kolaylaştıran diğer faydaları

  • Adet kramplarını hafifletir
  • Siyah noktalardan ve sivilcelerden kurtulmanıza yardımcı olur
  • Diş ağrısını yatıştırır
  • Emzirmeden sonra göğüs uçlarını rahatlatır
  • Kırmızı göz problemini giderir
  • Bitkilerin daha sağlıklı büyümesini sağlar

 

 

 

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