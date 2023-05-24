Salıverilme hayali 14 Mayıs'ta buhar olan Selahattin Demirtaş Kılıçdaroğlu-Özdağ ittifakıyla umudunu tamamen yitirdi!

Dışarıda yaşanan her gelişmeyi içeriden yorumlayacak kadar konforlu bir hapis hayatı süren Selahattin Demirtaş, son paylaşımını 2 gün önce yaptı.

Anket şirketlerinin 14 Mayıs gazına gelip salıverilme hayaliyle gün sayan Demirtaş, seçim günü büyük hayal kırıklığı yaşayanlardan birisi oldu.

Demirtaş, seçimin ardından yaptığı paylaşımlarda da "Selahattin Demirtaş'ı serbest bırakacağım" sözü veren Kılıçdaroğlu'na moral olmaya çalışırken, Ümit Özdağ ile Kemal Kılıçdaroğlu ittifakının gündeme gelmesinden sonra kayıplara karıştı.

Koltuk sevdası ve siyasi hayatının devamı için, bir anda "milliyetçi" olan Kılıçdaroğlu, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu ile birlikte 1. turda desteğini aldığı HDP'lileri de satarak yoluna Ümit Özdağ ile devam etme kararı aldı.

Ümit Özdağ hem Twitter hesabından yaptığı paylaşımda hem de Halk TV canlı yayınında İçişleri Bakanı olacağını aktardı.

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Gözlerin çevrildiği HDP/Yeşil Sol Parti, yaşanan gelişmeden sonra 2. tura ilişkin nihai kararlarını yarın açıklayacaklarını belirtirken, Selahattin Demirtaş ise kayıplara karıştı.

Demirtaş 22 Mayıs'tan beri paylaşımda bulunmadı.