0553 313 94 23

Salihli’de kurtuluş coşkusu ikiye katlanacak

Manisa’nın Salihli ilçesi bu yıl ilk kez gerçekleştirilecek olan 1.

23 Ağustos 2019 Cuma 11:25
Salihli’de kurtuluş coşkusu ikiye katlanacak

Manisa’nın Salihli ilçesi bu yıl ilk kez gerçekleştirilecek olan 1. Çekirdeksiz Kuru Üzüm Şenliği ile 4-5 Eylül tarihlerinde birbirinden güzel etkinlikler ve ünlü sanatçılar Sümer Ezgü ve Derya Uluğ konserleriyle kurtuluş coşkusunu ikiye katlayacak. Atatürk Caddesinde 2 gün sürecek etkinlikler kapsamında, cadde araç trafiğine kapatılarak gün boyu birçok gösteriye sahne olacak.


Festivalin Atatürk Caddesi’nde gerçekleştirileceğini belirten Belediye Başkanı Zeki Kayda, “1. Çekirdeksiz Kuru Üzüm Şenliği ile ilçemizin kurtuluş günü coşkusunu hep birlikte yaşayacağız. 1. Çekirdeksiz Kuru Üzüm Şenliği’ne tüm hemşehrilerimizi davet eder katılımcılarımıza verdikleri destekten dolayı teşekkürlerimi sunarım” dedi.


Salihli Belediyesi, Ticaret Borsası, Salihli Organize Sanayi Bölgesi (OSB), Ziraat Odası ve TARİŞ’in önderliğinde gerçekleştirilecek olan 1. Çekirdeksiz Kuru Üzüm Şenliği ve Kurtuluş Günü etkinliklerinin programı ise şöyle: "4 Eylül Çarşamba: saat:16.00 Resmi açılış (Atatürk Caddesi-Kızılelma Meydanı), halk oyunu gösterileri, yöresel lezzetler stantları, el sanatları ve fotoğraf sergisi, sokak konserleri, şair ve yazar imza stantları, havai fişek gösterisi.Saat: 20.00 Anlamsız Kaçışlar konseri (Atatürk Caddesi-Kızılelma Meydanı), saat: 21.00 Sümer Ezgü konseri (Atatürk Caddesi-Kızılelma Meydanı). 5 Eylül Perşembe: Saat: 10.00 Resmi tören Şehitlik Anıtı, Mehteran gösterisi, Türk Yıldızları Selamlama Uçuşu ve Atlı Kortej Geçişi, halk oyunu gösterileri, yöresel lezzetler stantları, el sanatları ve fotoğraf sergisi, sokak konserleri, şair ve yazar imza stantları, havai fişek gösterisi. Saat: 20.00 Oğuzhan Öz konseri (Atatürk Caddesi-Kızılelma Meydanı) Saat: 21.00 Derya Uluğ konseri (Atatürk Caddesi-Kızılelma Meydanı)"

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 11:25
  1. konser
  2. sanat
  3. fotoğraf

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Aksakal halkı arıtmaların açılmasını istiyor
    1. Aksakal halkı arıtmaların açılmasını..
    2. Badem hasat sezonu başladı
    3. Otobüsün altında kalan motosikletli..
    4. Yenilenebilir kaynaklar elektrik..
    5. 'Vira Bismillah' için balıkçılar 1..
    6. Belediye Kütahyaspor’un ikinci etap..
    7. Engelli bireyler sanat öğreniyor
    8. "Vira Bismillah" demek için 1 Eylül'ü..
    9. Karşıyaka’da kombine çağrısı
    10. PKK'nın sokak çağrısı karşılık bulmadı
    11. CHP'den kredi kartı ve sicil affı teklif
    12. Girişimciler, BTM ile dünyaya açılıyor
    13. Bandırma’ya aslan payı eğitim ve..
    14. AFAD, bölge tatbikatını Kütahya’da..
    15. Milli Savunma Bakanlığından Sakarya..
    16. Tokat’ta altın kulaçlar keşfediliyor
    17. İşte UEFA Avrupa Ligi'nde günün skorları
    18. Yamaç paraşütünde dünyanın gözü Hasan..
    19. Güne limonlu suyla başlamanın faydaları!
    20. Bakan Ersoy, Kapalı Maraş’ta..
    21. Kendi vatandaşını dolandıran tercümana..
    22. Bakanlıktan alternatif bir finansman..
    23. CHP’li Başkan Gürün’den Çevre ve..
    24. Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal..
    25. Yeşilyurt Belediyespor hazırlık..
    26. ABD'de seri katil idam edildi
    27. Kulüplerden kadın cinayetine ortak tepki
    28. Oda Orkestrasının ilk konseri 30..
    29. Beşiktaş'ta yıldız isimlere şok!..
    30. 9 yaşındaki kıza tacizden tutuklandı
    AK Parti davet göndermemişti! Ahmet Davutoğlu cephesinden ilk açıklama
    AK Parti davet göndermemişti! Ahmet Davutoğlu cephesinden ilk açıklama
    Mansur’un son icraatını duyan eski vali küplere bindi: Seçilmesi için uğraştığımız Mansur Yavaş'ın ilk icraatı bu mu?
    Mansur’un son icraatını duyan eski vali küplere bindi: Seçilmesi için uğraştığımız Mansur Yavaş'ın ilk icraatı bu mu?
    Gündemi sarsacak ifadeler! Kılıçdaroğlu, Demirtaş ve İmamoğlu'nun eşlerinin buluşmasındaki ABD detayı
    Gündemi sarsacak ifadeler! Kılıçdaroğlu, Demirtaş ve İmamoğlu'nun eşlerinin buluşmasındaki ABD detayı
    Sürpriz Katar kararı! 1.8 milyar dolara mal olacak
    Sürpriz Katar kararı! 1.8 milyar dolara mal olacak
    TOMA 'sık hadi' diyen terör sevicinin ricasını kırmadı
    TOMA 'sık hadi' diyen terör sevicinin ricasını kırmadı

    Günün Karikatürü

    23 Ağustos 2019
    İYİ Parti'den kayyımla ilgili yeni açıklama! Hükümete çağrı yaptılar
    İYİ Parti'den kayyımla ilgili yeni açıklama! Hükümete çağrı yaptılar
    Sıkı destek vermişti, ters köşe oldu! Ömer Turan’dan İmamoğlu’na HDP tepkisi
    Sıkı destek vermişti, ters köşe oldu! Ömer Turan’dan İmamoğlu’na HDP tepkisi