0553 313 94 23

Salihli’de koyun Yetiştiriciliği kursu protokolü imzalandı

Manisa’nın Salihli ilçesinde bilinçli koyun yetiştiricisi yetiştirmek için açılacak olan “Koyun Yetiştiriciliği” kursu protokolü İş-Kur Salihli Hizmet Merkezi, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Şehit Ahmet Özsoy Halk Eğitim Merkezi arasında imzalandı.

21 Haziran 2019 Cuma 11:03
Salihli’de koyun Yetiştiriciliği kursu protokolü imzalandı

Manisa’nın Salihli ilçesinde bilinçli koyun yetiştiricisi yetiştirmek için açılacak olan “Koyun Yetiştiriciliği” kursu protokolü İş-Kur Salihli Hizmet Merkezi, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Şehit Ahmet Özsoy Halk Eğitim Merkezi arasında imzalandı.


Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan ve işçilik yaparak geçimlerini kazanan Suriyeli mülteciler ve Türk vatandaşlarının kalifiye işçi olmalarına ve sosyal adaptasyonlarına katkıda bulunmak amacıyla Özel Politika kapsamında 25 kişilik “Koyun Yetiştiriciliği’’ mesleğinde Mesleki Eğitim Kursu protokolü imzalandı.


Hayvancılık sektöründe kalifiye eleman istihdamı gerçekleştirmek amacıyla planlanan 64 saatlik Koyun Yetiştiriciliği’ kursu 1 Temmuz 2019 tarihinde başlayıp, 5 Ağustos 2019 tarihinde sona erecek.


Kursiyerlere koyun ırkı seçimi, koyun barınakları kurmak, koyunların dengeli beslenmesi, kuzu büyütmek, koyun hastalıkları ile mücadele konularında torik ve uygulamalı eğitim verilirken, kursa katılanlara günlük 30 lira cep harçlığı verilirken, Genel Sağlık Sigortası ise İş-Kur tarafından ödenecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 11:03
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Devrek Belediyesi ekipleri görev başında
    1. Devrek Belediyesi ekipleri görev..
    2. Karaman’da uyuşturucudan adliyeye sevk..
    3. Karamollaoğlu'ndan yeni parti..
    4. Camda intihar pazarlığı
    5. Nehirde kaybolan genci balık adamlar..
    6. Avukat Gökalp: "Tüketici haklarında 6..
    7. FETÖ'nün Çubuk yapılanmasına ceza
    8. Şehit lider Muhammed Mursi için..
    9. İşte teröristbaşı Öcalan'ın mektubu!..
    10. Vali römorkörün dümenine geçti, limanı..
    11. Gaziantep'te 16 yaşındaki sürücü kaza..
    12. Türk ve Suriyeli ressamların ortak..
    13. Özalp ilçesinde korkutan görüntü
    14. Yabancı uyruklu kadın boğularak..
    15. Altındağ’da yenilenen su parkı açılıyor
    16. Siirt'te çatışma! Teröristler 'Kurt..
    17. Celal Baba Türbesi’nin son durumu..
    18. Kaybolan ve çalınan eşyanızı bulmak..
    19. Selde hayatını kaybedenlerin..
    20. Başkan Böcek: “Proje ile ilgili süreç..
    ‘Bağımsız Kürt devleti kurulmalı mı?’ sorusuna Merkel’den flaş cevap!
    ‘Bağımsız Kürt devleti kurulmalı mı?’ sorusuna Merkel’den flaş cevap!
    Putin televizyon programında açıkladı! "Türkiye ve İran'la yapacağız"
    Putin televizyon programında açıkladı! "Türkiye ve İran'la yapacağız"
    Ankara'da sular durulmuyor! İlk ihalede İYİ oyun
    Ankara'da sular durulmuyor! İlk ihalede İYİ oyun
    Yakalanan yan kesicinin sözleri 'pes' dedirtti!
    Yakalanan yan kesicinin sözleri 'pes' dedirtti!
    Mahkeme kararı sonrası, Başkan Erdoğan'ın avukatından ilk açıklama
    Mahkeme kararı sonrası, Başkan Erdoğan'ın avukatından ilk açıklama

    Günün Karikatürü

    21 Haziran 2019
    Erdoğan'dan yeni parti hazırlığında olan Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan'a üstü kapalı mesaj
    Erdoğan'dan yeni parti hazırlığında olan Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan'a üstü kapalı mesaj
    Skandallar bitmiyor! İmamoğlu'na illegal üniversite kıyağı
    Skandallar bitmiyor! İmamoğlu'na illegal üniversite kıyağı