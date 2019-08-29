0553 313 94 23

Salihli Kocaçeşmespor’dan birliktelik çağrısı

Manisa Süper Amatör Küme ve Salihli’nin en köklü kulüplerinden Kocaçeşmespor Kulübü yaptığı yazılı açıklama ile birliktelik çağrısında bulundu.

29 Ağustos 2019 Perşembe 10:53
Salihli Kocaçeşmespor’dan birliktelik çağrısı

Manisa Süper Amatör Küme ve Salihli’nin en köklü kulüplerinden Kocaçeşmespor Kulübü yaptığı yazılı açıklama ile birliktelik çağrısında bulundu.


Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Kocaceşmespor Kulübü geçen sezon verdiği mücadeleyi maalesef bu sene maddi imkansızlardan dolayı veremiyor. Salihli’nin en köklü kulübü olarak herkese sesleniyoruz: Birlik olalım ve bu güzide kulübümüzü süper amatörde hak ettiği yerlere getirelim. Geçen sezon Olgun Özbudak ve ekibinin destekleriyle ligde kalmayı başardık. Geçen sezon ki heyecanımız ve mücadelemizin boşa gitmemesi için Salihli halkına sesleniyoruz. Gelin taraftarımızla birlik olalım kulübümüzü yalnız bırakmayalım. Bu kulübe gönül vermiş taraftarlarımız heyecan duyan yöneticilerimiz ve Salihli halkı, bu sezon süper amatörde mücadele edecek tek takım şuanda Kocacesmespor’dur. Lig başlamadan küme düşersek, hepimiz çok üzülürüz. Gelin hep birlikte Kocaçeşmespor Kulübüne sahip çıkalım. Çünkü bir tane Kocacesmespor var başka yok.”

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 10:53
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Rektör Alma, Dünya Enerji Stratejileri Kongresi ve Fuarı’na katıldı
    1. Rektör Alma, Dünya Enerji Stratejileri..
    2. Asil Çelik’in ÇED toplantısı yapılamadı
    3. Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan:..
    4. Türkiye'de otel doluluk oranı yüzde..
    5. TÜMSİAD Konya Şube Başkanı Ahmet..
    6. Denizli'de sahte para operasyonu
    7. İngiltere'de parlamentoyu tatil..
    8. Dinamik Pano gelecek yıl ihracat..
    9. Başakşehir Kaymakamı Tekin'e veda..
    10. Başkan Böcek’ten 30 Ağustos mesajı
    11. KYK yurt başvuru sonuçları son dakika..
    12. Kayseri Basketbol sporcuları sağlık..
    13. Atakum Belediyesinden eğitime destek
    14. Hakem karar verdi: Memura 4+4 zam
    15. Amasya merkezli dolandırıcılık..
    16. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Rusya dönüşü..
    17. Emine Bulut’un cani kocası ile olan..
    18. Pendik'te 3 farklı yerden hırsızlık..
    19. Okul servis ücretleri yüzde 18 zamlandı
    20. Sağlık Bakanlığınca, 8 bin 876 tabip,..
    21. 4-7 Eylül’de kapılarını açıyor
    22. İsrail güçleri gece baskınlarında 20..
    23. Özel Bilkent Erzurum Laboratuvar..
    24. İHA’nın gündeme getirdiği Leyla’nın..
    25. HDP yeni bir provokasyona..
    26. Cinayet zanlısı, özel ekip tarafından..
    27. İran'dan ABD merkezli vakıfla..
    28. Down sendromlu Neslihan’ın gelinlik..
    29. 4 ilden 40 milyon dolarlık ihracat
    30. "Nazarbayev Nükleer Silahsızlanma ve..
    Soylu açıkladı: 3 gecede 3 binden 190 bine çıktı
    Soylu açıkladı: 3 gecede 3 binden 190 bine çıktı
    Gerilimde son perde! ABD savaş gemisi limana alınmadı
    Gerilimde son perde! ABD savaş gemisi limana alınmadı
    Sert rüzgarlar esiyor! ‘Yeni parti kurulmadan kavga başladı’
    Sert rüzgarlar esiyor! ‘Yeni parti kurulmadan kavga başladı’
    Yeniden Refah Partisi'nden iddialı çıkış: Biz geliyoruz!
    Yeniden Refah Partisi'nden iddialı çıkış: Biz geliyoruz!
    Müslüman kızların Şule ablası Rabb’ine kavuştu!
    Müslüman kızların Şule ablası Rabb’ine kavuştu!

    Günün Karikatürü

    29 Ağustos 2019
    Rusya'dan Türkiye'ye bomba TF-X teklifi!
    Rusya'dan Türkiye'ye bomba TF-X teklifi!
    'Pes' dedirten görüntü! Acil serviste hastalar sırada beklerken alışveriş yaptı
    'Pes' dedirten görüntü! Acil serviste hastalar sırada beklerken alışveriş yaptı