Salihli Belediyespor sezonu kurban keserek açtı Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 8.

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 8.Grup ekiplerinden Salihli Belediyespor, kurban keserek dualarla 2019/2020 futbol sezonuna ‘merhaba’ dedi.

Yeni sezonda üst sıraları hedefleyen teknik direktör Ferudun Yarkın yönetimindeki Salihli Belediyespor, 2019-2020 futbol sezonu için açılış düzenledi. Ramiz Turan Stadı’nda düzenlenen sezon açılışına Belediye Başkanı Zeki Kayda, Belediye Başkan Yardımcısı Metin Durmaz, Kulüp Başkanı Rasim Paşa, kulüp yöneticileri ile 45.5 Taraftarlar Derneği üyeleri katıldı.

Açılış töreninde kurban kesilerek, dualar edildi. Teknik direktör Ferudun Yarkın, yardımcı antrenörler Cengiz İğneci, Murat Kahraman, İsmail Öztürk ile kaleci antrenörleri Emin Aydın ve Engin Güneş ile futbolcuların tanıtımı yapıldı. Futbolcular kurbanının kanını kramponlarına sürerek, yeni sezonun kulübe uğur getirmesini diledi.

Teknik direktör Ferudun Yarkın ise yeni sezonun güzellikler getirmesi temennisinde bulundu.

Sezon açılışı sonrası Salihli Belediyespor hazırlık maçında BAL 7. Grup ekiplerinden Denizli Sarayköyspor ile karşı karşıya geldi.

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