Saliha kadın kimdir?

Sevgili peygamberimiz, sâliha bir kadını bir erkeğin sahip olabileceği en büyük hazine olarak tarif ediyor.

Başka bir günde Rasulullah’a soruluyor: “Kadınların en faziletlisi hangisidir?”

Allah Rasulü şöyle cevap veriyor:

“Kendine bakıldığında sevinç duyulan, emir verildiğinde itaat eden, senin hakkında ve malın hakkında çirkin bulunan bir şey ile sana muhalefet etmeyendir.” (Nesai)

Âyet-i kerime ve hadis-i şeriflerle övülen faziletli kadın, sâliha kadın vasfına her mümin kadın kavuşmak ister herhalde. Hazine değerinde olan sâliha kadının meziyetlerini biraz inceleyelim. Sayılan üç meziyet var. Kadın bu üç şeyi yaptığında kendi açısından durumu ne olur, kârda mı zararda mıdır? Bunların erkek üzerinde ve çocuklar üzerinde nasıl bir etkisi olur?

Sâliha kadın meziyetlerinden ilki:“Kendine bakıldığında sevinç duyulan kadın…”

Güler yüzlü olmalıdır: Bir erkeğin bir kadına baktığında sevinç duyabilmesi deyince, benim aklıma ilk olarak güler yüzlü olması geliyor, sonra da süslenmiş bir kadın geliyor.

Güler yüz hem kadın için hem erkek için hoştur, iki cinse de yakışır fakat kadın da daha bir güzel durur. Erkeğe ciddiyetin içinde bir gülümseme karizma katar fakat kadına gülümseme her daim yakışır, ona çocuksuluk ve neşe verir. Bu da ağır tabiatlı yaratılan erkeği cezbeder.

Kadının kocasına çokça gülümsemesinin ona bir zararı olabilir mi, bakalım. İşte gülümseme ile ilgili ilmî gerçekler:

Gülümsemek bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Gülümseyince vücudumuz ‘endorfin’ adlı mutluluk hormonunu salgılıyor. Bu hormon, hem fizyolojik ağrıyı hem de psikolojik acıyı daha az hissetmemizi sağlıyor.

İçten bir gülümseme insanların şuuraltında gereksiz korkuların doğmasının önüne geçiyor. Birbirlerini tehlike olarak görmeyen fertler ise sevgiyi derinden ve doyasıya yaşayabiliyorlar.

Yapılan araştırmalardan çıkan sonuçlarda kadın, güler yüzlü olduğunda erkek tarafından çekici olarak algılanıyor. Tam aksi olduğunda da kadın yüzünü astığında pek çok erkeğin aklına ilk önce annesi geliyormuş. Zira çocukluğu boyunca hata yaptığında onu yüzünü asarak cezalandıran kadın annesidir.

Erkekler eşleri yüzünü astığında anneleri hatırlayıp haksızlığa uğradıklarını düşündükleri o günlere dönüp savunma psikolojisine giriyorlarmış.

Kişi içinden gelmese bile zorla gülümsediğinde ruh hâlinin düzeldiği ispatlanmış. Bunu herkes yaşamıştır; yorgun ya da asık yüzle otururken, gelen bir arkadaş ya da tanıdığa ayıp olmasın diye gösterdiğiniz güler yüz, bir süre sonra yorgunluğunuza iyi gelir ve keyfinizi yerine getirir.

“Gülümsemek sadakadır.” buyuruyor Peygamber efendimiz. Bu sadakaya da en fazla yakınlarımızın ihtiyacı var.

“Toprakta biten güller solar ama gönülde biten güller kalıcı ve hoştur.” demiş Mevlana hazretleri. Gönle gül dikmenin en güzel yolu da gülümsemektir.

“Kimi zaman insanı güçlü kılan, sevdiğinin gülümsemesidir.” diyor Dostoyevski.

Kadın gülümsediğinde erkek kendini kabul görmüş ve değerli hisseder, o değer duygusu ile de kendini daha güçlü hisseder. Kendini güçlü hisseden erkek karısına daha güzel davranır.

Kişinin güler yüzlü olması için şükreden bir kul olması lazım. Şikâyet etmeyi huy etmiş kişilerin yüzü istese de gülmez. Sahip olduklarının kıymetini bilenin yüzü güler. Asık yüz, güzeli çirkinleştirir, güler yüz çirkini güzelleştirir.

Hadis-i şerifte erkek için kadında iyi olan meziyetleri sayarken aslında kadın için de en iyi vasıfları sayıyor. Güler yüzlü bir kadının enerjisi iyi olur, ruh sağlığı yerinde olur. Onun güler yüzünden memnun olan kocası da ona şefkatli davranır, o da onu mutlu eder. Aynı zamanda güler yüzlü bir kadının çocukları da huzur içinde büyür. Güler yüz sevginin anahtarıdır.

“Karpuz bile böğrüne bıçak saplandığında gülermiş.” Eh bize daha ne oluyor da hâlâ yüzümüz asık. Gülümsemek nimetinden kendimizi ve sevdiklerimizi mahrum etmeyelim.