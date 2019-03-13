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Salih Uçan'ın takımı Empoli'ye yeni teknik direktör

- Milli futbolcu Salih Uçan'ın da forma giydiği Serie A ekibi Empoli'de teknik direktörlüğe İtalyan Andreazzoli getirildi

13 Mart 2019 Çarşamba 18:14
Salih Uçan'ın takımı Empoli'ye yeni teknik direktör


İSTANBUL (AA) - İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Empoli'de teknik direktörlük için Aurelio Andreazzoli ile anlaşma sağlandı.

Empoli Kulübü, teknik direktörlüğe Giuseppe Iachini'nin yerine 65 yaşındaki İtalyan çalıştırıcı Andreazzoli'nin getirildiğini duyurdu.

Andreazzoli, geçen sezon Empoli'yi ikinci lig şampiyonluğuna ulaştırarak Serie A'ya taşımıştı. Bu sezona da takımın başında başlayan tecrübeli teknik adamın görevine kasım ayında son verilmişti.

Milli futbolcu Salih Uçan'ın da forma giydiği Empoli, Serie A'da 27 hafta sonunda 22 puan topladı ve düşme hattının bir puan üzerinde 17. sırada yer aldı.


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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 18:14
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