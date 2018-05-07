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Salih Mirzabeyoğlu’na işkenceyi Yılmaz Özdil böyle alkışlamıştı

28 Şubat'ın Star'ında manşetleri "bidon kafa" Yılmaz Özdil atıyordu. Yayın yönetmeni, bugün AK Parti'ye şirin görünme çabasındaki Fatih Çekirge idi. Gazete Cem Uzan'ındı.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 22:55
Salih Mirzabeyoğlu’na işkenceyi Yılmaz Özdil böyle alkışlamıştı

Türkiye'nin darbelerle yüzleşmesinde tarihi karar 28 Şubat'tan 21 yıl sonra çıktı. 103 sanığın yargılandığı 28 Şubat davasında dönemin Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı, İkinci Başkan Çevik Bir ve Harekat Başkanı Çetin Doğan’ın da aralarında bulunduğu 21 sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

28 Şubat'ın generalleri ceza aldı ama medyadaki postalsız generallerden hesap soran olmadı. Salih Mirzabeyoğlu'na işkenceyi alkışlayan Yılmaz Özdil bugün hala inananlara hakaret edebilme cesareti gösterebiliyor.

Haber Tarihi: 07 Mayıs 2018 Pazartesi 22:55
  1. Yılmaz Özdil
  2. Salih Mirzabeyoğlu

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