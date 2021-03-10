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Gündem

Salih Memişoğlu kimdir?

Salih Memişoğlu kimdir? sorusu arama motorunda araştırılan konular arasında. Metafizik uzmanı Salih Memişoğlu son yolculuğuna uğurlandı. Cenazesine bir çok ünlü ismin katıldığı Salih Memişoğlu'nun hayatına dair ayrıntılar merak ediliyor. Salih Memişoğlu kimdir? Salih Memişoğlu mesleği neydi? Salih Memişoğlu nasıl, kaç yaşında vefat etti? İşte ayrıntılar...

Yeniakit Publisher
2021-03-10 17:13:00 -
Salih Memişoğlu kimdir?

Çekmeköy'de bir hayvanat bahçesinde çıkan silahlı kavgada silahla vurularak öldürülen metafizik uzmanı Salih Memişoğlu son yolculuğuna uğurlandı. Fatih Camii’ndeki cenaze namazında sevenleri gözyaşları dökerek Memişoğlu'na veda etti.

Salih Memişoğlu nasıl, kaç yaşında vefat etti?

İstanbul Çekmeköy’de, aralarında ünlü biyoenerji ve metafizik uzmanı Salih Memişoğlu’nun da olduğu bir kavga çıkmıştı. Silahlı kavgada Memişoğlu ve O.F.Z. isimli vatandaş hayatını kaybederken, O.Ö. isimli şahıs ise yaralanmıştı. Salih Memişoğlu 57 yaşında hayatını kaybetti.

Fatih Camii’ndeki cenaze törenine ailesi ve yakınlarının yanı sıra, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Ankara Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Melih Gökçek, Sanatçı Ali Şan, Gazeteci Yazar Abdurrahman Dilipak ve çok sayıda seveni katıldı.

Namaz öncesi Salih Memişoğlu’nun kardeşi ve oğlu Hikmet Memişoğlu taziyeleri kabul etti.

Camii’nin avlusunda cenaze namazı için toplanan kalabalıktan helallik alındı, Memişoğlu için dualar okundu.

Sevenlerinin gözyaşları içinde namazı kılındı.

Namazın ardından sevenleri Memişoğlu’nun cenazesini, Bağcılar Kirazla Mezarlığındaki aile kabristanına defnetmek üzere kaldırdı.

Salih Memişoğlu kimdir?

Salih Memişoğlu 1967 Trabzon'da dünyaya geldi. Aslen Of'lu olan Salih Memişoğlu, dünya çapında bir biyoenerji ve metafizik uzmanıydı. Metafizik unsurlara bağlı olarak ortaya çıkan, ruhsal bozukluklar, bayılma, bunalım gibi konularda aralarında ünlü isimlerinde olduğu kişilere hizmet veriyordu.

Biyoenerji ve metafizik alanda yurtiçi ve yurtdışında yapmış olduğu çalışmalarla dünya çapında ismini duyurmuştu. Metafizik unsurlarının da bilimin bir konusu olduğunu ve çözülemeyen pek çok rahatsızlığın altında, yanlış teşhis ve metafizik unsurların göz ardı edilmesi olduğunu savunmaktaydı.

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