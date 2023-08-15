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Spor Salih Dursun’dan hakem Erkan Özdamar’a tepki!
Spor

Salih Dursun’dan hakem Erkan Özdamar’a tepki!

Yeniakit Publisher
2023-08-15 07:23:00 -
Salih Dursun’dan hakem Erkan Özdamar’a tepki!

Beşiktaş maçının hakemi Erkan Özdamar’ı eleştiren Fatih Karagümrük’ün başarılı futbolcusu Salih Dursun, “Golden önce Necip kulağımı patlattı. Çok iyi de arkadaşım. Hakem görür ama görmedim dedi. İki dakika sonra aynısını yaptım ve sarı kart yedim. Necip’in de sarı kartı var. Emeğin karşılığında en azından adaletli davranılması gerekiyor” dedi.

Beşiktaş maçının hakemi Erkan Özdamar’ı eleştiren Fatih Karagümrük’ün başarılı futbolcusu Salih Dursun, “Golden önce Necip kulağımı patlattı. Çok iyi de arkadaşım. Hakem görür ama görmedim dedi. İki dakika sonra aynısını yaptım ve sarı kart yedim. Necip’in de sarı kartı var. Emeğin karşılığında en azından adaletli davranılması gerekiyor” dedi.
Trendyol Süper Lig’in ilk haftasında Fatih Karagümrük, sahasında Beşiktaş’a 1-0 mağlup oldu. Mücadelenin ardından kırmızı-siyahlıların 32 yaşındaki futbolcusu Salih Dursun, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

“Ekonomik şartlarda biraz transferler gecikiyor”
Müsabakaya forvet pozisyonunda başlamasına ilişkin sorulan soruya tecrübeli oyuncu, “Ekonomik şartlarda biraz transferler gecikiyor. Tabii takımımızın da bu pozisyonda eksiği vardı. Ama transfer dönemi devam ediyor. Biliyorsunuz ki Sakaryaspor zamanında da bu mevkide oynamıştım. Taktiğe bağlı oynamaya çalıştık. Aslında bunu 84 dakika yaptık. Eksikler de oldu, doğrular da oldu. Beşiktaş’ın oyununu bozmaya çalıştık. Ama neticesinde maçı kaybettik çok üzgünüz” diye cevap verdi.

“Necip kulağımı patlattı”
Farklı dakikalarda yaşanan benzer pozisyonlara rağmen hakem Erkan Özdamar’ın tutarlı kararlar vermediğini savunan Salih Dursun, “Lig başladı, çok güzel, çok seviyoruz, çok keyifli. Ama her sene aynı şey oluyor. Şimdi bir pozisyon var, golden önce Necip kulağımı patlattı. Çok iyi de arkadaşım. Hakem görür ama görmedim dedi. Bütün herkes de görmüştür. İki dakika sonra aynısını yaptım ve sarı kart yedim. Necip’in de sarı kartı var. O pozisyondan sonra gol oldu. Çok üzgünüm. Sonuçta Salih Dursun forvet oynadı diyoruz, bir emek var. Takım bütün her şeyini ortaya koydu, mücadelemizi ettik. Tabii bazen insan üzülüyor böyle olmasına. Emeğin karşılığında en azından adaletli davranılması gerekiyor. Orayı görüp bu tarafı görmemek hepimizi üzüyor. İnşallah bir dahaki maçlarda bunu yaşamayız. Biz mücadelemize devam edeceğiz. Daha da güçlenerek devam edeceğiz. Transferlerimiz de gelecek Allah’ın izni ile. Beşiktaş’a başarılar diliyorum. Biz de elimizden gelen her şeyi yapacağız. Tam oturana kadar biraz zamana ihtiyacımız var. Sonrasında ilk 10’a oynayan Karagümrük olacak sahada. Şu şartlarda bile aile oldu takım. Yeni gelen transferlerle ilk 10’u zorlayan bir takım olacağına eminim. Allah’ın izni ile güzel bir sezon geçireceğimizi umuyorum” şeklinde konuştu.

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