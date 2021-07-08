Salgından olumsuz etkilenen esnaf umudunu Kurban Bayramı’na bağladı

Covid-19 salgını gerekçesiyle Ramazan Bayramı'nda 17 günlük tam kapanmadan dolayı iş yerlerini açamayan ve aldıkları ürünleri ellerinde kalan esnaf, umudunu Kurban Bayramı’na bağladı.

Geçtiğimiz yıldan bu yana hayatı olumsuz etkileyen Covid-19 salgını birçok esnafı etkilediği gibi giyim ve ayakkabı esnafının da ürünlerinin ellerinde kalmasına neden oldu.

Covid-19 salgını tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı’nda 17 gün uygulanan tam kapanmadan ve sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı zarar eden esnaf, Kurban Bayramı’nda bir nebze de olsa rahat nefes almayı ümit ediyor.

Yeni normalleşme sürecinin başlamasıyla ümidini Kurban Bayramına bağlayan esnaf, piyasa genelinde yaşanan durgunluğun yerini Kurban Bayramı'nda hareketli günlere bırakmasını umut ediyor.

Kurban Bayramı öncesi yapacakları satışlarla zararlarını gidermeyi hedefleyen esnaf, salgın sürecinde satış yapamadıklarını ve bu süreçte yaşanan mağduriyetin Kurban Bayramı’nda giderilmesini bekliyor.

Esnaf, Kurban Bayramı öncesi alışveriş hareketliliğine odaklanırken, başta gıda ve giyim olmak üzere birçok sektörde “bayram bereketi” bekleniyor.

17 günlük tam kapanma döneminde Ramazan Bayramı için aldıkları ürünlerinin ellerinde kaldığını ve zarara uğradıklarını belirten esnaf, satış yapamadıklarından dolayı birçok ödemelerini yapamadıklarını ifade etti.

Umutlarını Kurban Bayramı'na bağladıklarını belirten esnaf, başlayan normalleşme sürecinin etkisiyle bayram öncesi bir hareketlilik beklediklerini dile getirdi.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala piyasalarda hareketliliğin başladığını belirten Mehmet Alkan, “Ramazan Bayramı’nda zaten 17 gün kapanma oldu, haliyle satış yapamadık. Bu süre zarfında mevcut ödemelerimiz devam etti. Bundan dolayı haliyle bayağı bir eksiğimiz var. Ama Kurban Bayramı'nda az da olsa beklentilerimiz var. İnsanlar Ramazan Bayramı’nı yaşayamadılar ve evde kaldılar. Ama şu an normalleşmenin de başlamasıyla bir hareketlilik başladı. Ama beklentimiz çok büyük değil. Çünkü insanlar pandemi sürecinde yeterince yoruldular. Artık mecbur ihtiyaçlarımızı alıyoruz, ihtiyaç fazlasını almıyoruz. Esnaf halen zorlanıyor. Zor günlerde bizleri bekliyor, yine de bugünlerimize de hamdolsun ve elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz.” dedi.

“Umudumuz Kurban Bayramı’dır”

Esnafın umudunun Kurban Bayramı olduğunu belirten Halil İbrahim Çelik, “Ramazan Bayramı tüm hazırlıklarımızı yapmamıza rağmen bizim için tam kapanmadan dolayı ve hüsran ile sonuçlandı. Umudumuz Kurban Bayramı’dır. Tüm müşterilerimizi Kurban Bayramı’nda aşısını olmuş halde bekliyoruz. Esnaf olarak hazırlıklarımıza başladık, bu haftadan sonra tam olarak hazırlıklarımız bitmiş olur, ondan sonra müşterilerimizle buluşmaya hazırız. Şu anda bir hareketlilik var ama pandemiden önceki hareketliliği halen yakalayamadık. Milletimiz aşısını tam olur normalleşmeye tam geçtiğimizde daha iyi olur. Bundan sonra umudumuz kapanmamaktır.” ifadelerini kullandı.

“Umutla Kurban Bayramı'nı bekliyoruz”

Bayramların esnaf için sevinç kaynağı olduğunu belirten Erdoğan Karayel ise, “Ramazan Bayramı'nda tam kapanmadan dolayı kapalı olduğumuz için esnafın durumu iyi değildi. Piyasada daha yeni yeni bir hareketlilik var. Umutla Kurban Bayramı'nın arifesini bekliyoruz. İnşallah biraz daha hareketli olur. Kurban Bayramı’nda devletimizden güzel bir destek alabilirsek ve vatandaşlardan da ilgi görebilirsek piyasanın biraz daha kalkınacağını düşünüyorum. Normalleşme süreci esnafa biraz olumlu yansıdı ama normalleşme sürecinin daha erkenden başlaması lazımdı. Esnafın da halinden anlamalarını istiyoruz. Ama yine de bir hareketlilik var. Bu hareketlilik esnafa da yansıyor. Şu anda genel olarak memnunuz.” şeklinde konuştu.

“Kurban Bayramı hazırlığımızı yaptık ve müşterilerimizi bekliyoruz”

Esnafın tamamen umudunu Kurban Bayramı’na bağladığını belirten Halit Öztürk de, “Çok şükür işlerimiz açıldı. İnşallah bu bayram daha da iyi olur. Kurban Bayramı’nı bekliyoruz. İnşallah bu bayram esnaf için iyi olur. Allah bir an önce bu musibeti başımızdan kalırsın. Biz de milletimizde kurtulur ve daha sağlıklı, sıhhatli günler inşallah bizi bekler. Kurban Bayramı hazırlığımızı yaptık ve müşterilerimizi bekliyoruz.” diye konuştu.

“Kurban Bayramı’nda güzel bir hareketlilik bekliyoruz”

Bayramın canlılığının 10 gün öncesinden kendini belli ettiğini belirten Davut Öztürkmen de, “Esnafın Kurban Bayramı'ndan yoğun bir beklentisi var. Ramazan Bayramı'nda tam kapanmadan dolayı herhangi bir hareketlilik olmadı. Hatta birçok esnaf da bu yüzden iş yerini tamamen kapattı. Kurban Bayramı’nda güzel bir hareketlilik bekliyoruz. İnşallah bir daha yasak gelmez. Çarşıda ihtiyacı olmadığı halde gezenler çok, sadece ihtiyacı olanlar dışarı çıksa bu hastalıktan artık kurtulmak istiyoruz. Bu hepimiz için daha iyi olur.” dedi.





