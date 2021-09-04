Salgına karşı ülkeye girişte yeni tedbirler alındı

İçişleri Bakanlığının 81 il valiliklerine gönderdiği Kovid-19 tedbirlerine ilişkin ülkeye giriş genelgesinde, yurtdışından gelecek Türk vatandaşları ile yabancılara uygulanacak yeni tedbirler belirlendi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzalı genelge ile bugünden itibaren geçerli olacak şekilde hayata geçirilecek tedbirlere açıklık getirildi.

Buna göre, halihazırda durdurulmuş olan Brezilya, Güney Afrika, Nepal ve Sri Lanka uçuşlarına ilişkin uygulama yeni bir karar alınıncaya kadar aynen devam edecek ve bu ülkelerden Türkiye'ye doğrudan seyahat edilmesine izin verilmeyecek.

İki doz aşı olana karantina uygulanmayacak

Bangladeş, Hindistan ve Pakistan'dan gelen kişilerden girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test sonucunun ibrazı talep edilecek. Bangladeş, Hindistan ve Pakistan'dan doğrudan gelenler ile son 14 günde bu ülkelerde bulunduğu anlaşılanlardan; ­Dünya Sağlık Örgütü veya Türkiye tarafından acil kullanım onayı verilmiş aşılardan en az iki doz (Johnson&Johnson için tek doz) yaptırdıkları ve son dozdan en az 14 gün geçtiğini belgeleyenler ülkeye girişte karantina uygulamasından muaf tutulacak. En az iki doz aşı yaptırdıklarını üzerinden 14 gün geçtiğini belgeleyemeyenler ise ikametgahlarında veya beyan edecekleri adreslerde karantinaya alınacak, karantina sürecinin 10'uncu gününde PCR testine tabi tutulacak. 10'uncu gün yapılacak PCR test sonucunun negatif çıkması durumunda karantina sonlandırılacak.

Birleşik Krallık, İran, Mısır ve Singapur'dan gelen kişilerden girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu ibrazı talep edilecek.

Diğer ülkelerden gelenlerden tüm sınır kapılarından ülkeye girişlerde en az iki doz (Johnson & Johnson için tek doz) yaptırdıklarını ve son dozun üzerinden 14 gün geçtiğini belgeleyenler karantinadan muaf olacak. 6 ay içinde hastalığı geçirdiğine dair resmi belgeyi ibraz edenlerden test raporu istenmeyecek ve bu kişilere karantina uygulanmayacak.

Aşı ve test raporu olmayan sefere alınmayacak

Türkiye'ye girişlerde talep edilecek aşı sertifikası, PCR/Antijen test sonucu gibi belgeler havayolu ve denizyolu ile gelen yolcular ile kara/demiryolundan toplu taşıma araçlarıyla gelen yolcular için yolculuk öncesinde çıkış ülkesinde, taşıyıcı şirket tarafından kontrol edilecek, belgesi olmayanların sefere kabul edilmemesi sağlanacak. Tüm sınır kapılarından Türkiye'ye giriş yapacak kişiler, örnekleme temelinde PCR testine tabi tutulabilecek. Bu kapsamda gelen kişilerin test örnekleri alındıktan sonra nihai varış yerlerine gitmelerine izin verilecek, test sonuçlarının pozitif çıkması durumunda "Sağlık Bakanlığı Kovid-19 Rehberi" doğrultusunda tedavileri yapılacak. 12 yaş altındaki çocuklar Türkiye’ye girişlerde PCR/Antijen test raporu ile aşı sertifikası uygulamalarından muaf tutulacak. Uçak-­gemi mürettebatı, kilit personel olarak nitelendirilen gemi adamları ve tır şoförleri test ve karantinadan muaf tutulacak.

Türklere uygulanacak yeni tedbirler

Tüm sınır kapılarından Türkiye'ye giriş yapacak Türk vatandaşlarına uygulanacak tedbirler de genelgede yer aldı.

Türk vatandaşları, iki doz aşısını yaptırdıklarını ve son dozdan en az 14 gün geçtiğini veya 6 ay içinde hastalığı geçirdiğini belgelemeleri halinde ülkeye giriş yapabilecek. Girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporunu ya da girişten azami 48 saat önce yapılmış negatif hızlı antijen test sonucunu ibraz eden Türk vatandaşlarının da girişine izin verilecek.

Belirtilen belge ya da test sonuçlarını ibraz edemeyenlerin sınır kapılarında PCR testi uygulandıktan sonra ikametlerine gitmelerine izin verilecek ve test sonucu pozitif çıkanların ikametlerinde izolasyona alınmaları sağlanacak. Bu şekilde ülkeye girişlerine izin verilen vatandaşlar, uygulama esasları Sağlık Bakanlığınca belirlenecek şekilde varış noktalarında izolasyona alınacak ve negatif sonuçlu PCR test raporu ibraz edene kadar izolasyon sürdürülecek.