Salgın sürecinde acil sağlık hizmetleri kapsamında taşınan hasta sayısı arttı

ANKARA (AA) - YEŞİM SERT KARAASLAN - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele sürecinde 112 acil sağlık ekiplerinin kara, hava, deniz yoluyla taşıdıkları hasta sayısı arttı.

Acil sağlık hizmetlerinde kara, hava ve deniz ambulanslarıyla 5 milyon 993 bin 836 hasta nakledildi.

Etkin hastane öncesi sağlık hizmeti sunumunun vazgeçilmez unsuru olan 112 acil sağlık ekipleri fedakarlıkları ve özverili çalışma anlayışıyla yurdun dört bir tarafında, kar kış demeden 7 gün 24 saat görevlerini yerine getiriyor.

AA muhabirinin Sağlık Bakanlığından edindiği bilgiye göre, hem birey hem halk sağlığının korunması amacıyla görev yapan 112 ekipleri, küresel ölümcül salgın Kovid-19'la mücadele döneminde de cansiparane görev yapıyor.

Bu yıl ekim ayı itibarıyla 112 acil sağlık hizmetlerinde 38 bin 123 personel, ailesinden ve sevdiklerinden ayrı kalarak diğer ülkelerde emsali görülemeyen bir profesyonellikle görev yaptı.

Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren 112 Acil Sağlık ekipleri, düzenli aralıklarla gerçekleştirilen eğitimlerle sağlık dünyasındaki gelişmeleri yakından takip ediyor. Bu sayede sağlık hizmet sunumlarını en etkin şekilde halka ulaştırılabiliyor.

2019 yılı sonunda 2 bin 886 olan acil yardım istasyon sayısı, yapılan yeni yatırımlarla hizmet kalitesini artırmak amacıyla bu yılın ekim ayında 3 bin 38'e yükseltildi.

Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri bünyesinde bu yıl ekim sonu itibarıyla 240 kar paletli ambulans, 22 snowtrack ambulans, 4 sedyeli 62 ambulans, 91 yoğun bakım-obez ambulans ve 62 motosiklet ambulans olmak üzere 5 bin 323 ambulans ile acil sağlık hizmeti verilmeye devam ediliyor.

Öte yandan 17 helikopterle hasta taşınırken, 2019'da iki olan uçak ambulans sayısı bu yıl 3'e yükseltildi. 2019-2020 yıllarında ikisi yedek olmak üzere 6 deniz ambulansı Balıkesir, Çanakkale ve İstanbul'a konuşlandırıldı.

- "Kara ambulansıyla taşınan hasta sayısı ekim sonunda 5 milyon 941 bin 940 oldu"

Salgın günlerinin yaşandığı 2020 yılında ilgili merkezlere kara ambulansı ile nakledilen günlük vaka sayısı yaklaşık 30 bin oldu.

Ocak-Aralık 2019'da kara ambulansı ile 5 milyon 713 bin 408, bu yılın ocak-ekim tarihleri arasında ise 5 milyon 941 bin 940 hasta taşındı.

Göreve başladığı 2008 yılından 31 Aralık 2019 tarihine kadar helikopter ambulans ile taşınan hasta sayısı 32 bin 54 iken, bu sayı 31 Ekim 2020 itibarıyla 34 bin 516'ya yükseldi.

Hizmete girdiği 2010 yılından 2019 sonuna kadar 13 bin 699 hasta uçak ambulansla taşınırken, bu sayı 31 Ekim 2020 tarihi itibarıyla 14 bin 541 olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan hizmete girdiği tarihten geçen yıl sonuna kadar 3 bin 695 olan deniz ambulansıyla taşınan hasta sayısı bu yıl 31 Ekim'de 2 bin 839 oldu.

Bu yılın 1 Ocak-31 Ekim 2020 tarihleri arasında helikopter ambulansla 2 bin 462, uçak ambulansla 842 hasta taşındı.

- 112 ekibinde kimler görev yapıyor?

Mevzuat hükümleri çerçevesinde 112 ekibinde, hekim, ambulans ve acil bakım teknikerleri (paramedik), anestezi teknikerleri, hemşireler, ebeler, acil tıp teknisyenleri ve anestezi teknisyenleri görev yapıyor.

112 acil çalışanları, acil hastalık ve yaralanma hallerinde, tıbbi araç ve gereç desteği ile olay yerinde, nakil sırasında, sağlık kurum ve kuruluşlarında sunulan tüm sağlık hizmetinde görev alıyor.

112 acil sağlık hizmetiyle, acil sağlık hizmetlerinin yurt sathında eşit, ulaşılabilir, kaliteli, süratli ve verimli olarak yürütülmesi amaçlanıyor.

Ekiptekilerin işlerini kolaylaştırmak için vatandaşlardan yolda ambulansa yol vermesi ve gereksiz acil sağlık yardım talebinde bulunulmaması isteniyor.







