Salgın süreci, söyleşi, panel ve sempozyumları online ortama taşıdı

İSTANBUL (AA) - Türkiye'de mart ayından itibaren görülmeye başlayan yeni tip koronavirüs (Kovid-19), söyleşi, panel ve sempozyum gibi salon ve sahnelerde yapılan birçok etkinliği, çevrim içi ortama taşındı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı, TRT, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV), Zorlu PSM ve Yapı Kredi Kültür Sanat Yayınları ile çok sayıda üniversite, belediye ve kültür sanat kurumları, etkinliklerini sosyal medya üzerinden gerçekleştirdi.

Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Etkin Kütüphane Evinizde" etkinlikleri, salgın döneminde kapalı olduğu için kütüphanelere gidemeyen okurlara, zengin içerikli çevrim içi aktivitelere katılma imkanı sağladı.

"TRT Akademi Söyleşileri", akademinin Instagram hesabında gerçekleştirildi. TRT Akademi Müdürü Ekrem Özdemir'in moderatörlüğünde yapılan söyleşilere, yazar Alev Alatlı ve senarist Uğur Uzunok'un da aralarında olduğu çok sayıda önemli isim katıldı.

İKSV de yıl içinde yaptığı İstanbul Film Festivali, İstanbul Tiyatro Festivali ve İstanbul Caz Festivali kapsamında gerçekleştirilen söyleşileri online olarak gerçekleştirdi. Zorlu PSM ile İKSV iş birliğinde çevrim içi diyalog serisine dönüşen "Gelecek Anlatıcıları" oturumunda "Türkiye Kültür Sanat Kurumları Arasında Dayanışma" başlığı ele alındı.

Yapı Kredi Kültür Sanat Yayınları ise nisan ayında, "Psikanalistlerle Çocuk ve Ergen Söyleşileri"yle başladığı çevrim içi etkinlikleri, "Ustasının Gözünden: Şark Şekerciliği", "Dünyayı Değiştiren Sosyal Şebekeler", "Çocuklarla Karagöz" ve "Simurg: Gerçeğin Peşinde Otuz Yolcu" başlıklı söyleşileri kitapseverlerle buluşturdu.

- Vakıf üniversiteleri ve belediyeler etkinliklerini online yaptı

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, "Fethin 567. Yıl Dönümüne Armağan" konferanslarını ve "Türk Seyyahı Evliya Çelebi" konulu paneli, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi "4. Uluslararası İslam Dünyası Sempozyumu" ve "Farabi Bugüne Ne Söyler" etkinliklerini çevrim içi ortamda düzenledi.

Zeytinburnu Belediyesi, gazeteci yazar Samed Karagöz'ün sunduğu "100 Yüze İmza ve Söyleşi" ile AA Kültür Sanat Haberleri Editörü Bünyamin Yılmaz'ın moderatörlüğünü üstlendiği "Konuşmalar" programlarını düzenlerken, Fatih Belediyesi de "Fatih'te Geçen Bir Ömür" ve "Babıali'de Bir Osmanlı Efendisi" etkinliklerini sanatseverlere sosyal medya aracılığıyla ulaştırdı.

Bu yıl ikincisi düzenlenen ve ilçeyi tüm yönleriyle ele alan "Beykoz Sempozyumu" da çevrim içi yapıldı. Beykoz için, canlı, dinamik ve her daim yenilenebilen bir yol haritası ortaya koyması amaçlanan sempozyuma, 128 akademisyen ve uzman katıldı. Düzenlenen 17 oturumda, 67 bilimsel tebliğ sunuldu.

Üsküdar Belediyesi de salgın sürecinde kültür sanat etkinliklerini çevrim içi yollarla sanatseverlere ulaştırdı. Belediye, yazar Hayati İnanç'ın "Şiir Medeniyeti" programından, kemençe sanatçısı Derya Türkan'ın konserine çok sayıda etkinliği online ortama taşıdı. Trafik kazası nedeniyle 2019'da hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Haluk Dursun ise doğum gününde düzenlenen "Haluk Hoca'nın İzinde" başlıklı çevrim içi seminerle yad edildi.

Salgın süreci, internetin mekan sınırlamasını ortadan kaldırması dolayısıyla, kitapseverlerin ilgisini çeken söyleşilere katılmasına engel olamadı.