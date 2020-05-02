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Dünya

Salgın sebebiyle kiliseyi bastılar! Papa’dan ahlaksızlara yardım

Koronavirüs salgını sebebiyle müşteri kaybeden ahlaksız iş yaparak para kazanan bir grup transseksüel kiliseyi bastı. Yardım çığlıkları atan transseksüeller için Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco devreye girdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-02 18:25:00 -
Salgın sebebiyle kiliseyi bastılar! Papa’dan ahlaksızlara yardım

Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco'nun yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle mali yönden zor günler geçiren bir grup transseksüellere yardımcı olduğu belirtildi.

Roma yakınlarındaki Torvaianica'nın bölge papazı Don Andrea Conocchia, Il Fatto Quatidiano gazetesine yaptığı açıklamada, İtalya'nın yeni tip koronavirüs salgınından en ağır şekilde etkilendiği günlerde, ahlaksız iş yaparak para kazanan bir grup transseksüelin kiliseye geldiğini ve "virüs sebebiyle müşterileri olmadığı için yardım istediklerini" belirtti.

Papaz, kısa süre içinde Kardinal Konrad Krajewski sayesinde Papa'ya ulaştıklarını ifade etti.

Habere göre Papa Francesco, durumdan haberdar olur olmaz harekete geçti.

Transseksüeller, Papa'nın yaptığı yardımın ardından yayınladıkları bir sesli mesajla Francesco'ya teşekkür etti.

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Yorumlar

Ahmet YAHYA

Ne papazmış beee! Aslını ikar etmemiş
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