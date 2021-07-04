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Sağlık Salgın ne zaman bitecek? Koronavirüs bitecek mi Uğur Şahin açıkladı
Sağlık

Salgın ne zaman bitecek? Koronavirüs bitecek mi Uğur Şahin açıkladı

Hayat ne zaman eskiye dönecek? 2019 yılının aralık ayında Çin’de ortaya çıkan koronavirüs salgını hızla tüm dünyaya yayıldı. Ülkemizde ilk vaka Mart 2020’de görüldü. Son 1,5 yılı kısıtlamalarla geçiren milyonlar yaşamın ne zaman eskiye döneceğini merak ediyor. Peki, salgın biter mi? Korona ne zaman biter?

Yeniakit Publisher
2021-07-04 17:22:00 -
Salgın ne zaman bitecek? Koronavirüs bitecek mi Uğur Şahin açıkladı

Koronavirüs salgınının sona ermesi, eski normallere dönüş en büyük arzu. Milyonlarca kişi neredeyse her gün ‘Salgın bitecek mi?’ sorusuna cevap arıyor. Konu hakkında Prof. Dr. Uğur Şahin’den önemli açıklamalar geldi. Peki, korona ne zaman bitecek?

Salgın ne zaman bitecek? Koronavirüs bitecek mi Uğur Şahin açıkladı

Sabancı Üniversitesi'nin mezuniyet törenine video konferans yöntemiyle katılan BioNTech firmasının kurucularından Prof. Dr. Uğur Şahin, salgın süreci ve normalleşmeye ilişkin önemli ifadeler kullandı. Şahin, “Normal hayatlarımıza döneceğimizden eminim. Aşılamanın pandemiyi kontrol altına alma konusunda yardımcı olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla herkesin aşılanması çok önemli. Bu muhtemelen 3-4 ay içinde Türkiye'de de gerçekleşecek. Böylece hem enfeksiyonu kontrol altına alabileceğiz hem de hastaneye yatış oranlarını azaltabileceğiz ve normal hayatımıza devam edeceğiz” dedi.

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