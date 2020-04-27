Salgın günleri rahmete dönüşecek

Faruk Arslan İstanbul

Ramazan-ı Şerif ayının gölgesinin üzerimize düştüğü mübarek günler tüm İslam Alemini nuruyla şereflendirirken, olağanüstü koşullarda idrak edeceğimiz bu özel günlerin nasıl değerlendirilmesi gerektiğini Bağcılar Müftüsü Celal Büyük Hocaefendi ile konuştuk. İstanbul’un en stratejik ilçesi Bağcılar’da hummalı bir manevi çalışma yürüten Müftü Celal Büyük Hoca, buruk başlayacağımız oruç ikliminde salgın günlerinin rahmete dönüşeceğini söyledi. Akit’in sorularını cevaplandıran Müftü Büyük, bu Ramazan ile evlerin şenleneceğini ifade etti.

Daha çok Kur’a’na yönelmeliyiz

-Hocam olağanüstü günlerden geçiyoruz. Camilerin, toplu iftarların kapalı olduğu bu mübarek günlerde orucumuzu nelerle taçlandırmalıyız?

Öncelikle tüm vatandaşlarımızın Ramazan-ı Şerif’ini tebrik ediyorum. Bereketli bir Ramazan geçirmeyi Yüce Rabbim’den niyaz ediyorum. Bu Ramazan salgın sebebiyle topluca camilerde ibadet edemeyeceğiz, toplu iftarlarla dostlarımızla ve kardeşlerimizle beraber aynı sofrada olamayacağız. Elbette ki gönüllerimiz biraz buruk ve mahzun fakat bütün bu tedbirlerin aslında geleceğimiz açısından önemli olduğunun farkında olup evimizde kalarak Ramazan’ın güzelliklerini ruhumuzda yaşamaya ve daha çok ailemizle zaman geçirmeye çalışacağız. Bu durum daha çok Kur’an-ı Kerim’le vakit geçirmemiz ve daha fazla nefis muhasebesi yapmamız açısından bizim için bir rahmete dönüşebileceğini unutmayalım.

Ailelerimiz için fırsat

-Mü’minler evlerinde neler yapmalı, aileler Ramazan iklimini yuvalarında nasıl değerlendirmeli?

Bu Ramazan hiç olmadığı kadar ailemizle birlikte beraberce vakit geçireceğimiz bir Ramazan olacak. Bunu fırsat olarak değerlendirmemiz gerekir. Ramazan’a has güzellikleri ailemizle doya doya yaşamak, Ramazan’ı bu anlamda bir eğitime dönüştürmek ve böylece aile içi sevgiyi, muhabbeti ve dayanışmayı güçlendirme bakımından bir fırsat olarak görüyorum. Bu kapsamda evimizi mescide dönüştürüp topluca namaz kılabilir, aile bireylerimizle beraber mukabele okuyabiliriz. Gün içerisinde yapacağımız sohbetlerle Ramazan’ı ve Ramazan Ayının kazanımlarını konuşabilir, geçmişteki Ramazan hatıralarımızı çocuklarımızla paylaşabiliriz.

-Salgın sürecinde Türkiye’de yardımlaşma kültürü daha da kök saldı. Müftülüğünüzün faaliyetleri hakkında neler söylemek istersiniz?

Sürecin başından itibaren sayın Kaymakamımız Mustafa Eldivan Bey’in talimatları çerçevesinde Türkiye Diyanet Vakfı Bağcılar Şubesi olarak muhtaç ailelerimizin yanında olmaya çalıştık. “İyilik İyileştirir Hepimizi”, “Sağlıkla Evde Kalalım İnfakla Birlik Olalım”, “ Evde Kal Sıhhat Bul Yardım Et Huzur Bul” diyerek bu süreçte varlıklı ailelerimizle muhtaç ailelerimizi buluşturmaya çalıştık. Bu kapsamda yaklaşık 300 aileye erzak yardımında bulunduk. Ayrıca yine yaklaşık 50 ailenin faturalarının ödenmesine yardımcı olduk. Yine bu süreçte müftülüğümüze bağlı Hz. Osman Kur’an Kursu’nun mutfağından kursumuzun derneğinin katkılarıyla üç çeşit sıcak yemek yaparak evinde yemek pişiremeyen 65 yaş üstü 75 ailemize sıcak yemek dağıtımı yapmaktayız. Bu Ramazan’da da devam edecek. Bu süreçte din görevlilerimiz Kaymakamlık Vefa Sosyal Destek Grubu’nda aktif görev alarak insanımıza hizmet ettiler ve etmeye devam ediyorlar. Ayrıca yine din görevlilerimiz belli aralıklarla 65 yaş üstü büyüklerimizi arayarak kendilerine manevi açıdan da rehberlik etmektedirler.

Sosyal medyadan sohbete devam

-Cami boşluğunu sosyal medya üzerinden canlı yayınla kapatmaya çalışıyorsunuz. Yeterli katılım oluyor mu?

İzolasyonun ilk gününden itibaren sosyal medya üzerinden insanımızı sahih ve doğru kaynaklardan irşad etmek, moral ve motivasyonlarını yüksek tutmak amacıyla her gün “Bir Ayet Bir Hadis” adını verdiğimiz programla vatandaşlarımızın evlerine misafir olmaktayız. Şu anda günde 5 bin kişi yayınımızı canlı takip ediyor. Ayrıca cuma günleri hafta içinde halkımız tarafından okunan hatimlerin de duasını yapmaktayız. Yapmış olduğumuz bu program, halkımız tarafından ilgi ile takip edilmekte olup aynı anda farklı hesaplardan canlı yayınla çok daha geniş kitlelere ulaşmaktadır. Ben çalıştığım tüm müftülüklerde sosyal medyayı gençlerimize ulaşma noktasında hep aktif kullandım. Dolayısıyla inşallah salgın sonrasında da sosyal medya üzerinden insanımıza özellikle gençlerimize ulaşmaya devam edeceğiz.

Bağcılar Anadolu’nun mozaiği

-Türkiye’nin en yüksek nüfuslu şehrinin, en kalabalık 3’üncü ilçesinin müftülüğünü yapıyorsunuz. Bağcılar’ın manevi iklimini nasıl buluyorsunuz?

Bağcılar’a yakın zamanda atandım ve ertesinde gerek camilerimizde, gerek okullarımızda, gerekse iş yerlerinde vatandaşlarımızla tanışmaya ve kucaklaşamaya başladım. Hedefimiz Bağcılar’da sıkılmadık el, girilmedik gönül bırakmamak. Ancak malum süreç başlayınca buna ara vermek zorunda kaldık. Bu süreçte gördüğüm kadarıyla Bağcılar Anadolu’nun bir mozaiği. O nedenle ilçenin manevi iklimi de Anadolu’yu yansıtıyor. Elbette ki rehberliğimize muhtaç insanlarımız da var. Biz onlara rehberlik etmek kendilerine doğru yolu göstermek için varız. İnsanımız nerede ise biz orada olacağız.

-Erzurum’da başlayıp, İstanbul’da devam eden müftülük serüveniniz var. Anadolu coğrafyasında var olup da İstanbul’a da taşınması gereken Ramazan’ın hangi güzellikleri var acaba?

Aslında az önce ifade ettiğim gibi Bağcılar Anadolu’nun bir mozaiği. Anadolumuz’daki bütün güzellikler insanımız tarafından burada yaşatılmaya çalışılıyor. Erzurum derseniz, Erzurum oruç tutan bir şehir. Orası bambaşka… Hani derler ya ‘anlatılmaz yaşanır’. Ben fırsatı olan vatandaşlarımızın hiç olmazsa ömürlerinde bir defa Erzurum’da bir Ramazan geçirmelerini tavsiye ediyorum.