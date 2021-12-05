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Kadın - Aile Şalgam suyunun faydaları nelerdir?
Kadın - Aile

Şalgam suyunun faydaları nelerdir?

Şalgam suyunun bilinen pek çok faydası bulunur.

Yeniakit Publisher
2021-12-05 09:18:00 - 2021-12-05 09:25:21
Şalgam suyunun faydaları nelerdir?

Vitamin ve mineral miktarları yüksek olan hammaddelerden yapılan şalgam suyunun insan sağlığı için pek çok faydaları var.

Şalgam suyunun faydaları

Şalgam suyunun afrodizyak etkisi vardır.

Şalgam suyunun içinde bulunan A, B ve C vitaminleri kalp ve göz sağlığının korunmasına yardımcı olur.

Şalgam suyunun içinde bulunan kalsiyum ve potasyum diş ve kemiklerin sağlığını korur.

Vücuttaki toksinlerin dışarı atılmasına yardımcı olur.

Sinir ve stresin azalmasına yardımcı olur.

Şalgam suyu boğazdaki iltihaplanmaların giderilmesine yardımcı olur.

Eklem rahatsızlıklarının hafifletilmesine yardımcı olur.

Şalgam suyu, idrar söktürücü bir özelliğe sahiptir.

Sindirim sistemini hızlandırır.

 

 

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