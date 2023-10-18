  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Saldırı sonrası Biden'dan açıklama
Dünya

Saldırı sonrası Biden'dan açıklama

Yeniakit Publisher
2023-10-18 01:54:00 -
Saldırı sonrası Biden'dan açıklama

İsrail sonrası yapacağı Ürdün ziyaretini erteleyen Biden, Gazze'deki hastane saldırısında hayatını kaybedenler için başsağlığında bulundu, yaralılara acil şifalar diledi.

İsrail sonrası yapacağı Ürdün ziyaretini erteleyen ABD Başkanı Joe Biden, Gazze'deki hastane saldırısında hayatını kaybedenler için başsağlığında bulundu, yaralılara acil şifalar diledi.

Ürdün ziyaretini erteledi

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Biden'ın, Ürdün Kralı 2. Abdullah'la istişarelerde bulunduktan sonra ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısı üzerine yas ilan etmesinin ışığında Ürdün ziyaretini ertelediği bildirildi.

"Başkan (Biden), Gazze'deki hastane patlamasında hayatını kaybeden masum canlar için en derin taziyelerini iletti, yaralılara acil şifalar diledi." ifadesine yer verilen açıklamada, Biden'ın Ürdün, Filistin ve Mısır liderleriyle yüz yüze görüşmeyi dört gözle beklediği ve bu süreçte liderlerle doğrudan temas halinde olacağı kaydedildi.

Dörtlü zirve yapılacaktı

İsrail'e gitmek üzere yola çıkan Biden'ın, bu ülkeden sonra Ürdün'e giderek, Kral 2. Abdullah, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşeceği bildirilmişti.

Biden'ın da katılması beklenen dörtlü zirve için başkent Amman'da bulunan Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın, İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısı sonrasında Ramallah'a dönme kararı aldığı açıklanmıştı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesini bombalaması sonucu ölenlerin sayısının 500'e yükseldiğini belirtmişti.

Filistin Devlet Başkanı Abbas, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği saldırıdan dolayı 3 gün yas ilan etmişti.

Kassam Tugayları'nın İsrail hazırlığı: Gazze'nin altında da Gazze var Üst Gazze yıkıldı alt Gazze İsrail’i bekliyor
Kassam Tugayları'nın İsrail hazırlığı: Gazze'nin altında da Gazze var Üst Gazze yıkıldı alt Gazze İsrail’i bekliyor

Gündem

Kassam Tugayları'nın İsrail hazırlığı: Gazze'nin altında da Gazze var Üst Gazze yıkıldı alt Gazze İsrail’i bekliyor

Japonya, Gazze Şeridi'ne 10 milyon dolarlık acil yardım sağlayacak
Japonya, Gazze Şeridi'ne 10 milyon dolarlık acil yardım sağlayacak

Dünya

Japonya, Gazze Şeridi'ne 10 milyon dolarlık acil yardım sağlayacak

En küçüğü bir haftalık… İşgal, Gazze Şeridi'nde her gün 100 çocuğu katlediyor!
En küçüğü bir haftalık… İşgal, Gazze Şeridi'nde her gün 100 çocuğu katlediyor!

Dünya

En küçüğü bir haftalık… İşgal, Gazze Şeridi'nde her gün 100 çocuğu katlediyor!

Gazze üst üste ikinci haftadır susuz: Salgın hastalık endişesi artıyor!
Gazze üst üste ikinci haftadır susuz: Salgın hastalık endişesi artıyor!

Dünya

Gazze üst üste ikinci haftadır susuz: Salgın hastalık endişesi artıyor!

İsrail Gazze'de katliamını sürdürüyor! Can kaybı 3 bine yükseldi
İsrail Gazze'de katliamını sürdürüyor! Can kaybı 3 bine yükseldi

Dünya

İsrail Gazze'de katliamını sürdürüyor! Can kaybı 3 bine yükseldi

Savaşın 11'inci gününde İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürüyor; İşte o görüntüler!
Savaşın 11'inci gününde İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürüyor; İşte o görüntüler!

Gündem

Savaşın 11'inci gününde İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürüyor; İşte o görüntüler!

İHH’dan Gazze’ye insani yardım
İHH’dan Gazze’ye insani yardım

Aktüel

İHH’dan Gazze’ye insani yardım

İsrail Gazze'de hastaneyi bombaladı! En az 500 ölü
İsrail Gazze'de hastaneyi bombaladı! En az 500 ölü

Dünya

İsrail Gazze'de hastaneyi bombaladı! En az 500 ölü

UNICEF çağrı yaptı: Gazze’deki hastaneler ‘çöküyor! İsrail'in hastane saldırısı dünyayı ayağa kaldırdı
UNICEF çağrı yaptı: Gazze’deki hastaneler ‘çöküyor! İsrail'in hastane saldırısı dünyayı ayağa kaldırdı

Dünya

UNICEF çağrı yaptı: Gazze’deki hastaneler ‘çöküyor! İsrail'in hastane saldırısı dünyayı ayağa kaldırdı

Gazze'de hastane katliamı: En az 500 ölü! DSÖ'den İsrail saldırısına 'kınama'
Gazze'de hastane katliamı: En az 500 ölü! DSÖ'den İsrail saldırısına 'kınama'

Dünya

Gazze'de hastane katliamı: En az 500 ölü! DSÖ'den İsrail saldırısına 'kınama'

İstanbul Gazze için ayağa kalktı! İsrail Başkonsolosluğuna akın ediyorlar
İstanbul Gazze için ayağa kalktı! İsrail Başkonsolosluğuna akın ediyorlar

Gündem

İstanbul Gazze için ayağa kalktı! İsrail Başkonsolosluğuna akın ediyorlar

TBMM'den İsrail'in Gazze'deki hastane katliamına karşı ortak bildiri
TBMM'den İsrail'in Gazze'deki hastane katliamına karşı ortak bildiri

Gündem

TBMM'den İsrail'in Gazze'deki hastane katliamına karşı ortak bildiri

Gazze'deki katliamın arkasından ABD çıktı! Dikkat çeken ayrıntı
Gazze'deki katliamın arkasından ABD çıktı! Dikkat çeken ayrıntı

Gündem

Gazze'deki katliamın arkasından ABD çıktı! Dikkat çeken ayrıntı

İsrail'in Gazze'deki alçak saldırısı birçok ilde protesto edildi
İsrail'in Gazze'deki alçak saldırısı birçok ilde protesto edildi

Gündem

İsrail'in Gazze'deki alçak saldırısı birçok ilde protesto edildi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23