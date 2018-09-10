Saldırı hazırlığındaki 5 terörist etkisiz hale getirildi
Şırnak kırsalına düzenlenen hava harekatında, saldırı hazırlığındaki terör örgütü mensubu silahlı 5 terörist etkisiz hale getirildi.10 Eylül 2018 Pazartesi 08:09
Türk Silahlı Kuvvetleri, sosyal medya hesabı Twitter'dan Şırnak kırsalına hava harekatı düzenlendiği bilgisini paylaştı. Harekat sonucunda saldırı hazırlığındaki silahlı 5 terörist etkisiz hal getirildi.
TSK'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Şırnak kırsalına 09 Eylül 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu silahlı beş terörist etkisiz hale getirilmiştir."
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