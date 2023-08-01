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Gündem Saldırgan Suriye uyruklu yalanı! Ortalığı karıştırmaya kalktılar
Gündem

Saldırgan Suriye uyruklu yalanı! Ortalığı karıştırmaya kalktılar

Yeniakit Publisher
2023-08-01 23:19:00 -
Saldırgan Suriye uyruklu yalanı! Ortalığı karıştırmaya kalktılar

İzmir'de İsveç Fahri Konsolosluğu'na gelen zihinsel engelli bir kişi, konsolosluk çalışanı bir Türk kadını silahla vururken, olayın ardından saldırganın Suriye uyruklu olduğu yalanı ortaya atıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İzmir'de İsveç Fahri Konsolosluğu'nda bir kişiyi silahla vuran şahsın Suriyeli olduğu iddialarıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Saldırıyı düzenleyen şahsın Suriyeli olduğu iddiası doğru değildir." ifadelerine yer verildi.

Konsolosluk çalışanı yaralandı

İzmir'de İsveç Fahri Konsolosluğu'na gelen bir kişi, vize başvurusu talebi reddedilince dehşet saçtı. Z.Ö. isimli şahıs, konsoloslukta sekreter olarak çalışan E.T. isimli Türk kadını silahla vurdu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan E.T. tedaviye alınırken, Z.Ö. polis ekipleri tarafından kısa sürede suç aletiyle birlikte yakalandı.

Saldırgan 'Suriyeli' iddiası

Olayın ardından , zihinsel engelli olduğu belirtilen Z.Ö.'nün Suriye uyruklu olduğu iddiaları ortaya atıldı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda iddiaları yalanladı.

"İddia doğru değil"

Saldırgan şahsın Ağrı nüfusuna kayıtlı olduğunu belirten Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Bugün İzmir'deki İsveç Fahri Konsolosluğu'na düzenlenen saldırı, Ağrı nüfusuna kayıtlı zihinsel engelli Z.Ö. tarafından gerçekleştirilmiş, konsolosluk görevlisi E.T. isimli vatandaşımız yaralanmıştır. Olayın faili Z.Ö. güvenlik görevlilerinde olayda kullanılan silahla birlikte gözaltına alınmış olup konuyla ilgili adli tahkikat sürdürülmektedir. İzmir'deki İsveç Fahri Konsolosluğu'na yönelik silahlı saldırıyı düzenleyen şahsın Suriyeli olduğu iddiası doğru değildir."


ÖNE ÇIKAN VİDEO

İsveç Konsolosluğu'na silahlı saldırı
İsveç Konsolosluğu'na silahlı saldırı

Gündem

İsveç Konsolosluğu'na silahlı saldırı

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Yorumlar

Kadir

Pkk lı olabilir

havva BULUT

akit tük çıkdı diye sevincen yeminle suriyeli sevgisi nerden geliyor sana
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