Salda Gölü’nün sevimli misafiri görüntülendi!

Bembeyaz kumsalıyla “Türkiye’nin Maldivleri” olarak anılan Salda Gölü, bu kez doğanın zarif sakinlerinden biriyle dikkatleri üzerine çekti. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) tarafından "Nesli Tehlike Altında Olan Türlerin Tekrar Eski Yaşam Alanlarına Geri Kazandırılması Projesi" Türkiye’nin her yerinde olduğu gibi Burdur’da yürütülen çalışmalar ile devam ediyor. Bu çerçevede Tarım ve Orman Bakanlığı ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından Burdur’da bulunan Salda Gölü çevresine getirilen 5 erkek, 18 dişi kızıl geyik Eşeler Yaylası’na salınmıştı. Buraya salınan geyiklerin çiftleşip üreyerek Salda Gölü çevresinin kızıl geyik yuvası olması ve yaban hayatını koruması bekleniyordu. Zaman zaman vatandaşlarla olan yakınlığıyla görüntülenen geyik bu sefer, Salda Gölü'nün kıyısında vatandaşlarla vakit geçirirken görüntülendi. Bir vatandaş tarafından kaydedilen görüntülerde; geyiğin insanlardan çekinmeden hareket etmesi ve göl kıyısında vakit geçirmesi yer alıyor.