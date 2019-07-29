Salda Gölü nerede? Salda'ya nasıl gidilir? Salda millet bahçesi

Salda'ya nasıl gidilir? Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan’ın çevre koruma bölgesi olarak ilan edildiğini ve 300 bin metrekarelik millet bahçesi oluşturulacağını duyurduğu Salda Gölü, ihaleye çıkıyor. Özel Çevre Koruma Bölgesi (ÖÇK) ilan edilen alanda, yaklaşık 150 bin metrekareye yayılan millet bahçesi yapılması planlanıyor. Peki Salda Gölü nerede?

"Salda Gölü'nün doğal güzelliğini koruyacağız"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Millet Bahçesi projemizle Salda Gölü'nün doğal güzelliğini koruyacağız, çevresinde herhangi bir yapılaşmaya asla izin vermeyeceğiz. Burada tek bir çivi dahi çakılmaması için bu projeyi gerçekleştiriyoruz" dedi.

Salda Gölü, Türkiye’nin büyüleyici güzelliklerinden. Burdur‘un Yeşilova ilçe merkezine yaklaşık 4 km mesafede bulunan göl, 44 kilometrekarelik bir alana yayılıyor. Yeşilova ilçesi, Doğanbaba ve Kayadibi köyleriyle çevrili olan Salda Gölü, 184 metreye varan derinliğiyle Türkiye’nin en derin gölleri arasında yer alıyor. Göller Bölgesi içinde yer alan göl, stromatolik kayaçlar adı verilen kireçtaşına benzer bir yapıdan oluşuyor. Mars’ın yüzeyinde de görülen bu kayaçlar gölün yapısında magnezyum üretmesini sağlıyor. Bu yüzden gölün dibi de kıyıları da beyaz bir renge sahip. Tektonik bir krater gölü olan Salda Gölü’nün suyu ve kumunun yapısında soda, kil ve magnezyum bulunduğu için bunlar bazı cilt hastalıklarına iyi geliyor. Yaz aylarında suların çekilmesiyle gölün ortasından görülmeye değer 7 beyaz ada ortaya çıkıyor.

Gölün arka kısmında kalan karaçam ormanı tavşan, tilki, keklik gibi canlılara ev sahipliği yapıyor. Bu da tabiat alanını daha da güzelleştiriyor. Türkiye’nin en temiz dünyanın en temiz beşinci gölü olarak gösterilen Salda 1989’dan beri koruma altında bulunuyor. Karaçam ormanlarıyla kaplı bir alan içinde bembeyaz kumu ve masmavi suyuyla dikkat çeken göl, Türkiye’nin Maldivleri olarak anılıyor. Bakir doğasının yanında çok sayıda canlıya da ev sahipliği yapan Salda Gölü, 1989’den beri ‘Doğal Sit Alanı’ olarak korunuyor. Türkiye’nin en temiz gölü özelliğini taşıyan Salda Gölü, Burdur-Denizli-Antalya şehirlerinin tam ortasında konumlanıyor. Burdur’un Yeşilova İlçesine bağlı Salda Gölü, Burdur merkeze yaklaşık 76 km uzaklıkta. Bir doğa harikası olan göl Isparta merkeze 107 km, Denizli merkeze 100 km mesafede konumlanıyor. Salda’ya en yakın havalimanları Denizli ve Isparta’da. Ayrıca Antalya da bir alternatif olabilir.