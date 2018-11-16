Salçayı saklama usulleri

İçerisinde nem olması sebebiyle küflenmesi sıklıkla görülmektedir. Özellikle hazır alınan salçalarda daha fazla küflenme olur. Eğer doğru bir saklama yöntemi uygulanırsa salçanızı küflenmeden uzun süre muhafaza edebilirsiniz.



Gerçek güneşte bırakılarak yapılan ev yapımı salça ha deyince küflenmez. Fabrikasyon salçalarda bu durum elbette söz konusu değildir.

Öncellikle salçayı cam kavanozda almalısınız. Eğer teneke olarak aldıysanız da mutlaka evde cam bir kavanoza aktarmalısınız. Salça satın alırken küçük kutularda satılanları tercih etmelisiniz. Böylelikle kısa sürede kullanır ve küflenmesine fırsat vermemiş olursunuz.

ÖNLEMLER

Salçanın küflenmemesi için ilk pratik yöntem, cam kavanozda olan salçanın üst kısmına sıvı yağ doldurmaktır. Sıvı yağ buzdolabında donarak salçanın küflenmesini önler.

Diğer bir yöntemde ise, 1 kg salça ile 1 su bardağı bitkisel yağı bir tencerede kısık ateşte kaynatmaktır. Kaynadıktan sonra 1 yemek kaşığı kalın tuz ilave edilip karıştırılır. Ardından temiz cam bir kavanoza konularak ağzı kapatılır ve buzdolabında muhafaza edilir. Bu şekilde hazırladığınız salçanızı yemeklerde kullanmadan önce içerisine tuz attığınızı unutmayınız.

Eğer salçanız çok fazla ise ve bir kısmını uzun süre kullanacağınızı düşünmüyorsanız ayrı bir kavanoza aktarın ve üzerine katı yağı eritip koyun. Katı yağa salçanın üzerinde donacak ve salçanın hava almasını engelleyerek küflenmesini önleyecektir.

Kullanılan en pratik ve garanti yöntem, salçanın üzerine sıvı yağ, varsa özellikle doğal zeytinyağı koymaktır..

GELELİM DONDURMAYA

Salçanın küflenmemesi için önemli bir etken de soğuk ortamda saklanmasıdır. Dışarıda duran salça daha çabuk küflenmektedir.

Diğer bir yöntem ise, salçaları buz kalıplarında dondurarak küçük gruplar oluşturmaktadır.

Dondurulan küp salçaları bir buzdolabı poşetine koyun, poşeti sunduğumuz fotoğraftaki gibi kullanım miktarınız kadar parçalara bölün ve dondurucuda muhafaza edin. Gerektiği zaman istediğiniz kadarını kolaylıkla alıp yemeklerde kullanabilirsiniz. Bu şekilde oldukça pratik olacaktır.



Dondurucu buzlukları da benzer görevi yapabilir ama, herhalde onların oluşturacağı küp şeklindeki dondurulmuş salçalar kullanmanız gerektiğinde size az gelecektir.

Bu yöntemlerden herhangi birini uygulayarak salçanın daha uzun ömürlü olmasını ve küflenmemesini sağlayabilirsiniz.