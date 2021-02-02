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Kadın - Aile Salçalı Tel Şehriye çorbası nasıl yapılır? Salçalı Tel Şehriye çorbasının malzemeleri nelerdir?
Kadın - Aile

Salçalı Tel Şehriye çorbası nasıl yapılır? Salçalı Tel Şehriye çorbasının malzemeleri nelerdir?

Kış aylarının vazgeçilmezi içimizi ısıtan çorbalardır. Kültürümüzde geniş yer tutan çorba lezzeti ile gönüllerimize kazınmıştır. Lezzetli bir çorba tarifi arıyorsanız Salçalı Tel Şehriye tam size göre. Peki, Salçalı Tel Şehriye çorbası nasıl yapılır? Salçalı Tel Şehriye çorbasının malzemeleri nelerdir?

Yeniakit Publisher
2021-02-02 14:18:00 -
Salçalı Tel Şehriye çorbası nasıl yapılır? Salçalı Tel Şehriye çorbasının malzemeleri nelerdir?

Yapımının kolaylığıyla sevilen çorbalar hem doyurucu hem de az malzemeli oluşu açısından ev hanımları tarafından sıkça tercih ediliyor. Nefis lezzetli bir çorba yapmaya hazırsanız. İşte “Salçalı Tel Şehriye çorbası nasıl yapılır? Salçalı Tel Şehriye çorbasının malzemeleri nelerdir?” sorularının cevapları…

Salçalı Tel Şehriye Çorbası tarifi için gerekli malzemeler nelerdir?

1 paket domates konservesi
1 yemek kaşığı domates salçası
1 yemek kaşığı tereyağı
2 yemek kaşığı sıvı yağ
1 litre su
1 çay bardağı tel şehriye

Salçalı Tel Şehriye Çorbası Nasıl Yapılır?

Yağları bir tencereye koyun. Domates konservesi ve salçayı da ilave ederek güzelce karıştırın.
Sonra sıcak suyu ekleyip karıştırın ve tel şehriyeleri de ilave edin. Kapağı kapalı halde 10-15 dakika kadar pişirin.
Tel şehriyeler güzelce piştikten sonra tuz ve karabiberini ekleyin. Ardından servis edin. Afiyetler olsun!

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