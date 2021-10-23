Salça lekesine bu yöntemlerle veda edin

Salça, yemeklerimize renk ve tat katan; önemli malzemelerden bir tanesidir. Hem lezzetli hem de besleyici olan salçanın belki de tek can sıkıcı tarafı bulaştığı yerde çok kolay leke bırakabilmesidir. Kıyafetlerimize veya eşyalarımıza yanlışlıkla dökülen salça lekeleri bizi tedirgin eder. Çözüm yolu bulmaya çalışırız. Ama zorlu lekelerle uğraşmak çok büyük bir uğraş verir ve çözüm bulmakta zorlanırız. Siz değerli okurlarımıza zorlu salça lekelerini nasıl çıkarabileceğinizi ve yöntemlerini anlatacağız.

Kumaştan salça lekesi nasıl çıkar?

*Öncelikle, salça lekesi eğer kumaşa yapıştı ise, kesinlikle ovmayın. Ovduğunuz anda kumaşa yedirilen salça daha fazla yayılmaya ve daha zor çıkmasına sebebiyet verecektir. İlk adım olarak kumaşı ters çevirip; elimizden geldiğinde taşırmadan salça lekesinin olduğu bölgeye soğuk su tutmamız yeterli olacaktır. İkinci adımda ise, yapmamız gereken kumaşı normal haline döndürerek; lekeli bölgeyi bir havlu ve sıvı deterjan yardımı ile ovmak. Ardından çamaşır makinesinde atmak olmalı.

*Pamuklu ve beyaz kumaşlarda su ile seyreltilmiş beyaz sirkeyle lekeli bölgeyi silin. Ardından sabunlu su ile yıkayıp durulayın. Lekenin üzerine tıraş köpüğü sıkın ve 10 dakika kadar bekleyin. Duruladıktan sonra çamaşır makinesinde yıkama yapın.

Halıdan salça lekesi nasıl çıkar?

*Leke oluşan bölgeye birkaç damla limon suyu sıkın. Birkaç dakika bekleyip ıslak bir bezle silin.

*Bir kaba ılık su, bulaşık deterjanı, beyaz sirke ve limon suyunu ekleyin. Halınızın lekelenen alanlarına sürün ve temiz bir bezle güzelce silin.

*Elektrik süpürgesi ile salça lekesinin olduğu bölgeyi olabildiğince çekmeye ve kalıntıları almaya çalışın. Ardından, ılık bir su kovasına aldığınız toz deterjanı karıştırarak; elinizden geldiğince hafif bir şekilde lekeli bölgeyi ovalamaya başlayın. Ovalarken kesinlikle taşırmamaya dikkat edin. Son adım olarak bölgeyi sünger ile durulayın.

Öneriler

Çamaşır suyu, amonyak gibi ağartıcılar kullanmayın. Lekeyi kalıcı olarak sabitlerler.

Antika halıları temizlerken dikkatli olun. Antika, ipek halılar ve kilimler, leke çıkarma işlemi için bir profesyonele götürülmelidir.