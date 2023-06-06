Salça kazanına düştü! 2 yaşındaki bebek, ambulans uçakla İstanbul'a gönderildi
Muğla'nın Fethiye ilçesinde salça kazanına düşen 2 yaşındaki bebek, ambulans uçakla İstanbul'a gönderildi
Muğla'nın Fethiye ilçesinde salça kazanına düşerek vücudunda yanık oluşan 2 yaşındaki bebek, ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi.
Çatalarık Mahallesi'nde, 2 yaşındaki Ö.M.A, ailesi salça yaptığı sırada kazana düştü.
Fethiye Devlet Hastanesine kaldırılan A'nın vücudunda 2. derece yanık oluştuğu belirlendi.
İlk müdahalesi yapılan bebeğin İstanbul Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi Yanık Merkezine nakli için Sağlık Bakanlığından ambulans uçak talep edildi.
Dalaman Havalimanına inen ambulans uçakla İstanbul'a sevk edilen ve tedavi altına alınan bebeğin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
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