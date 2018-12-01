Salatalık suyunun etkilerine inanamayacaksınız!

Detoks içeceklerinin en sık kullanılan malzemeleri arasında bulunan salatalık suyu, hem sıvı deposu olması hem de mineral zengini bir besin olması ile vücudu besliyor ve temizliyor.

Salatalık suyu yaz aylarında lezzetli ve ferahlatıcı özelliği ile öne çıkıyor. Sıcaktan dolayı ortaya çıkan hararet sorununu gidermede de birebir.

Salatalık suyu harika bir zayıflama içeceği. Yemeklerinizin yanında asitli içecekler ve meyve suları yerine salatalık suyu içerek en az 200 kalori daha az almanız mümkün.

Salatalık suyu bağışıklık güçlendirici içeriğinden dolayı tam bir kanser savaşçısı olarak öne çıkıyor. Öğünlerinizde salatalık suyuna yer vererek kansere yakalanma riskinizi azaltabilirsiniz.

Salatalık suyu diş eti sorunlarını ve ağız bakterilerini etkisiz hale getirerek kötü kokulara karşı savaşmada oldukça etkili bir içecek.

Kemik sağlığında önemli rol oynayan ve içeriğinde K vitamini bulunduran salatalık suyu ile kemik hastalıklarına yakalanmak ve bu hastalıklarla birlikte ortaya çıkan ağrıları azaltmak mümkün.

Deri hastalıklarının hızlı iyileşmesinde ve bakterilerin temizlenmesinde etkili olan salatalık suyu, vücuda oksijen taşınmasında ve vücut sisteminin güçlendirilmesinde de etkili.

C vitamini yönünden zengin olan salatalık suyu, cilt hücrelerini yenileyerek taze ve canlı bir cilde kavuşmayı sağlıyor. Besleyici yönü güçlü olan salatalık suyu ile parlak ve canlı bir cilde sahip olabilirsiniz.

Lif bakımından zengin olan salatalık suyu ile sindirim sisteminizi rahatlatabilir ve salatalık suyunun mide dostu yapısı ile kendinizi daha tok hissedebilirsiniz.