Salatalığın faydaları saymakla bitmiyor

Salatalığın dünyada en çok ekilen sebzeler arasında 4. Sırada yer aldığını biliyor muydunuz? Bağışıklık sistemini güçlendirmeden zayıflamaya, cilt güzelliğine olan etkilerinden baş ağrılarına kadar pek çok şeye iyi gelen salatalığın mucize faydaları saymakla bitmiyor.

Gün içinde yeterli miktarda su içmek için vakit bulamıyorsanız, öğünlerinizde bol bol salatalık tüketin. Salatalığın yüzde 90'ını sudan oluşur ve gün içinde vücudunuzun kaybettiği su miktarını geri kazanmanıza yardımcı olur.

Salatalığın mide yanmasını önleyen bir özelliği vardır. Ayrıca cildinize salatalık sürerseniz güneş yanıklarının da oluşmasını engellemiş olursunuz.

Salatalık, vücuttaki toksinlerin atılmasına yardımcı olur. Düzenli tüketildiğinde ise böbrek taşı oluşumunun önüne geçer.

A, B ve C vitamini zengini olan salatalık, bağışıklık sisteminin güçlenmesine destek olur ve vücuda enerji verir. Ayrıca zengin içeriği sayesinde vücudun günlük vitamin ihtiyacını da karşılamaya yardımcı olur.

Yüzde 90'ı sudan oluşan salatalık, oldukça düşük kalorilidir ve kilo vermek isteyenler için muhteşem bir sebzedir. Öğünler arasındaki açlık krizini hafif bir şeyler ile bastırmak isterseniz salatalık tüketebilirsiniz.

Salatalık, güzellik ve cilt bakım ürünlerinde sıklıkla kullanılan bir sebzedir. İltihap ve ödem önleyici özelliği ile göz altı torbalarını ve şişliklerini geçirir.

Salatalığın içerisindeki silika adlı mineral, saç ve tırnak sağlığı için çok önemlidir. Salatalık, saçların ve tırnakların sağlıklı uzamasını sağlarken, kırılmaların da önüne geçer.

Salatalık suyu diş etlerindeki yaraların iyileşmesini sağlar. Bir parça salatalığı dilinizle ağzının içinde gezdirirseniz, hem bakterileri yok etmiş olursunuz hem de nefesinizi tazelerseniz.

Salatalık; yüksek oranda magnezyum, potasyum ve silikon içerir ve cilt dostu bir besindir. Bu sebeple pek çok güzellik ürününün içerisinde salatalık özü bulunur.